"C'en était un!": Macron répond aux mèmes sur ses photos de "mariage" avec Lula

Le président français Emmanuel Macron a réagi jeudi soir sur le ton de l'humour aux mèmes humoristiques qui ont fleuri sur la toile après sa rencontre au Brésil avec son homologue brésilien Lula, s'amusant de la complicité affichée entre les deux hommes.

"Certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celles d'un mariage, je leur dis : c'en était un! La France aime le Brésil et le Brésil aime la France!", a écrit le président français sur le réseau social X jeudi soir.

Il a accompagné la publication en deux langues d'une capture d'écran d'un photomontage remplaçant Emma Stone et Ryan Gosling sur l'affiche du film romantique "Lalaland" par les deux chefs d'Etat marchant main dans la main dans la forêt amazonienne.

Le président brésilien a répondu à la publication par un emoji représentant les deux drapeaux et des petits cœurs.

En visite officielle de trois jours au Brésil, Emmanuel Macron s'était rendu mardi à Belém (nord), où il avait retrouvé Luiz Inacio Lula da Silva en pleine forêt amazonienne. Les deux hommes avaient mis en scène leur proximité à grand renfort de sourires et de gestes chaleureux.

Plusieurs de ces images, la plupart publiées sur les comptes officiels de Lula sur les réseaux sociaux, ont été largement diffusées sur internet, avec des montages ou des commentaires humoristiques.

Sur l'une d'elles, on peut voir par exemple les deux présidents marchant main dans la main, tout sourires. Sur un montage d'internaute, l'image est détournée en affiche du drame romantique "Call me by your name".

"Ils vont se marier en Amazonie et faire leur voyage de noces à Paris", a plaisanté une internaute sur X, tandis que de nombreux autres estimaient que ces photos pourraient composer un "album de mariage".

La première visite officielle d'Emmanuel Macron au Brésil s'est poursuivie à Sao Paulo puis à Brasilia.

La proximité affichée par les deux dirigeants tranche avec les relations glaciales entre M. Macron et l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

En pleine crise sur les incendies en Amazonie, en 2019, M. Bolsonaro et ses ministres avaient eu des propos insultants envers le président français et son épouse Brigitte Macron.