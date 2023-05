Chasse à l'homme au Texas pour retrouver un quintuple meurtrier

Les autorités au Texas menaient lundi une vaste chasse à l'homme pour retrouver un tireur suspecté d'avoir tué cinq personnes, dont un enfant de 8 ans, qui s'étaient simplement plaintes du bruit de son fusil d'assaut.

Plus de 200 policiers locaux et fédéraux recherchaient ce suspect, un Mexicain identifié comme étant Francisco Oropeza, dans cet Etat au sud des Etats-Unis où pullulent les armes à feu.

Considéré comme armé et dangereux, il "peut être n'importe où", a averti pendant le weekend le shérif Greg Capers, en charge de l'enquête, lors d'un point presse.

Photo diffusée par le FBI le 1er mai 2023 de Francisco Lopez, un Mexicain soupçonné d'un quintuple meurtre au Texas FBI/AFP

Les autorités ont offert une prime de 80.000 dollars pour toute information permettant de localiser ce "monstre", ainsi que l'a qualifié l'agent spécial du FBI Jams Smith.

Le tireur, âgé de 38 ans, est suspecté d'avoir ouvert le feu dans la nuit de vendredi à samedi à l'intérieur d'une maison de Cleveland, près de Houston, tuant cinq personnes, toutes originaires du Honduras, âgées de 8 à 31 ans.

Selon les autorités locales, il s'exerçait au tir dans son jardin quand des voisins lui ont demandé de cesser le tapage afin qu'un bébé puisse dormir.

En réaction, le suspect serait entré dans la maison de ses voisins et aurait tiré, "comme pour une exécution, essentiellement dans la tête" de plusieurs habitants, a déclaré le shérif Capers.

Des policiers enquêtent sur un quintuple meurtre, le 29 avril 2023 à Cleveland, au Texas Getty/AFP

Ce fait divers a suscité une forte émotion aux Etats-Unis et au Honduras, petit pays d'Amérique centrale d'où étaient originaires les jeunes victimes.

Dimanche, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a publié un tweet, condamné par ses opposants, dans lequel il indiquait que les victimes étaient des "immigrants illégaux".

Cet élu, très critique de l'administration démocrate du président Joe Biden sur les questions migratoires, a suscité d'autres polémiques ces derniers mois en convoyant par autocar des migrants entrés illégalement jusqu'à des bastions démocrates des Etats-Unis.

Les Etats-Unis comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants, et elles sont à l'origine de plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.