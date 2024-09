Chou dans la baignoire, moustiques et malédiction: insolites d'une Amérique en campagne

A deux mois de l'élection présidentielle américaine, les candidats redoublent d'inventivité pour toucher les électeurs, sans crainte du ridicule, de l'imprudence ou de l'intime.

Comme en témoignent ces insolites de campagne, qui seront compilés de manière hebdomadaire par l'AFP jusqu'au 5 novembre, jour du scrutin.

Chou cavalier dans la baignoire

La campagne de Kamala Harris est légèrement sortie des sentiers battus samedi quand son équipe a publié une vidéo dans laquelle la vice-présidente partage son savoir-faire en matière de... chou cavalier.

La vice-présidente des Etats-Unis et candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris lors d'un déplacement de campagne dans un marché de Savannah (Géorgie), aux Etats-Unis, le 29 août 2024 AFP

Cette variété de chou, très populaire dans le Sud aux Etats-Unis, semble être une spécialité de la démocrate qui a confié être chargée chaque année de leur préparation à la fête de Noël d'une amie, et devoir en faire tellement qu'elle les "rince dans la baignoire".

Kamala Harris n'a pas manqué de partager sa recette, où le bacon, l'ail, le vinaigre et la sauce Tabasco ont une place de choix.

Lara Trump chante pour les pompiers

Dans la famille Trump, je demande Lara, vice-présidente du Parti républicain et chanteuse à ses heures perdues.

L'épouse du fils de Donald Trump, Eric, est devenue virale cette semaine en poussant la chansonnette sur sa chaîne Youtube.

Au piano, elle interprète "Hero" pour rendre hommage aux pompiers américains.

Reste à savoir si la chanson de la belle-fille de l'ex-président réussira à enflammer les foules.

Les Eagles de Philadelphie usurpés

Des affiches publicitaires ont récemment fleuri dans les rues de Philadelphie, dans l'est des Etats-Unis, mettant en scène Kamala Harris, coiffée d'un casque de football américain et vêtue du maillot des Eagles, l'équipe locale de football américain.

En bas, l'inscription "Kamala - Candidate officielle des Eagles de Philadelphie".

Un soutien à la candidate démocrate que s'est empressée de démentir la franchise aux fervents supporters, désignant les affiches comme "des publicités politiques contrefaites".

Elles ont finalement été retirées des panneaux de la ville.

La "malédiction" Ted Cruz

Le football américain a décidément occupé une place de choix dans la campagne électorale cette semaine.

Le sénateur Ted Cruz à la convention du Parti républicain à Milwaukee, dans le Wisconsin, le 16 juillet 2024 AFP

Le candidat démocrate au poste de sénateur du Texas, Colin Allred, s'en est pris à son rival républicain Ted Cruz, l'accusant de systématiquement porter malchance aux équipes qu'il vient soutenir dans les stades.

"La malédiction Ted Cruz a brisé les rêves des équipes du Texas", soutient un spot publicitaire du démocrate diffusé juste après la défaite en football américain de l'université Texas A&M face à l'université Notre Dame.

Un match auquel assistait évidemment le sénateur républicain.

Trump et les moustiques

Interviewé mercredi par Sean Hannity -- un présentateur de Fox News dont il est proche -- Donald Trump a parlé de son avance dans les sondages au moment du retrait de Joe Biden, lorsqu'il s'est lancé dans une digression dont il a à l'habitude.

"Je déteste les moustiques", a asséné l'ex-président après avoir écarté un nuisible du revers de la main.

"Je suis surpris, je ne pensais pas qu'on avait... On n'aime pas les moustiques qui volent partout", a-t-il ajouté à l'adresse du public dans la salle.

"On ne veut rien avoir à faire avec eux. Et on ne veut rien avoir à faire avec les mauvais politiciens qui détestent notre pays non plus", a conclu le candidat républicain.