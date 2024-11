Cigarettes de contrefaçon: 50 tonnes de tabac saisies, treize interpellations en France

Treize personnes ont été interpellées en France et cinquante tonnes de tabac, d'une valeur de 13 millions d'euros à la revente, ont été saisies au terme d'une enquête internationale lancée il y a plus d'un an, a appris mercredi l'AFP auprès de la gendarmerie.

En janvier 2023, un renseignement des autorités polonaises avait permis à la France d'interpeller "neuf personnes" -cinq opérateurs moldaves, deux superviseurs et deux chauffeurs routiers grecs- "lors de la découverte d'une usine de fabrication de cigarettes" en Normandie, ont expliqué les gendarmes.

Installée dans la banlieue de Rouen, il s'agissait de la plus importante fabrique clandestine de cigarettes à ce jour en France et plus de 100 tonnes de produits (55 tonnes de cigarettes, 50 tonnes d'étiquettes, filtres, papiers, emballages... et 18 tonnes de résidus de tabac et de déchets de cigarettes) avaient alors été saisies.

Simultanément, les perquisitions, menées aux Pays-Bas et en Belgique, ont amené la découverte de produits entrant dans la confection des cigarettes contrefaites.

En raison du caractère international du dossier, de la nature du groupe criminel impliqué et des produits contrefaits, la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) s'est saisie du dossier et a confié les investigations à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) et à l'Office national anti-fraude (ONAF), en co-saisine avec la section de recherches et le groupe interministériel de recherches de Rouen.

En novembre 2024, une opération judiciaire a été déclenchée en Grèce, en Allemagne et en Bulgarie: sept personnes ont ainsi été interpellées, dont trois personnages clés du réseau.

Le 20 novembre, quatre autres individus ont donc été interpellés dans le volet français. Au total, les investigations ont permis la saisie de 50 tonnes de tabac d'une valeur de 13 millions d'euros et l'implication de treize individus sur le territoire national.