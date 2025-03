Collision en mer du Nord: le capitaine du cargo placé en détention provisoire

De la fumée s'élève du cargo MV Solong, en mer du Nord, au large de Withernsea, au lendemain de sa collision avec le pétrolier MV Stena Immaculate, le 11 mars 2025 dans l'est de l'Angleterre

Le capitaine russe du porte-conteneur entré en collision avec un pétrolier en mer du Nord en début de semaine a été placé samedi en détention provisoire par la justice britannique, au lendemain de son inculpation pour homicide involontaire par négligence grave.

Vladimir Motine, 59 ans, originaire de Saint-Pétersbourg en Russie, a comparu brièvement samedi matin devant le tribunal d'instance de Hull (nord-est de l'Angleterre).

Fichier vidéo Le porte-conteneur était arrivé lundi à pleine vitesse sur le pétrolier Stena Immaculate, provoquant plusieurs explosions et de gigantesques incendies au large de la côte Est de l'Angleterre. Les 23 membres d'équipage du Stena Immaculate, qui transportait du kérosène pour l'armée américaine, avaient pu rejoindre la terre ferme, tout comme 13 des 14 personnes à bord du Solong. Un membre d'équipage du Solong est présumé mort, un Philippin de 38 ans, identifié comme Angelo Pernia à l'audience.

Aucune demande de libération n'a été faite samedi pour Vladimir Motin qui n'a pas non plus eu à plaider coupable ou non coupable. Une prochaine audience est prévue à Londres le 14 avril.

Le pétrolier Stena Immaculate endommagé à l'ancre en mer du Nord, au large de Withernsea, deux jours après avoir été heurté par le porte-conteneurs MV Solong, le 12 mars 2025 dans l'est de l'Angleterre AFP

Le pétrolier, affrété par l'armée américaine, était ancré à 20 km des côtes au large de Hull quand la collision s'est produite.

La police avait obtenu deux prolongations de garde à vue mercredi et jeudi pour interroger le capitaine en raison "des complexités de l'accident", et notamment de la localisation des navires.

Le gouvernement britannique a exclu un acte criminel.