Collision entre deux avions de la Patrouille de France, leurs trois occupants retrouvés vivants

Les trois occupants de deux avions entrés en collision ont été retrouvés vivants et conscients après un accident en vol entre deux Alpha Jet de la Patrouille de France près de Saint-Dizier (Haute-Marne), qui n'a pas fait de victime collatérale, selon les autorités.

Les deux avions sont "entrés a priori en collision" à 15H35 près de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, a déclaré l'Armée de l'Air et de l'Espace à l'AFP.

L'accident s'est produit "dans le secteur de Villiers-en-Lieu", commune voisine de la base aérienne et de Saint-Dizier, selon un communiqué de la préfecture de la Haute-Marne.

Fichier vidéo Les deux pilotes et un passager ont pu s'éjecter et ont été "retrouvés conscients", selon l'Armée de l'Air et de l'Espace. La préfecture de la Haute-Marne précise qu'ils ont été retrouvés à 16H20 et pris en charge par les secours.

"Ils sont en urgence relative", deux ont été transportés à l'hôpital de Saint-Dizier et le troisième, "polytraumatisé, est pris en charge par l'armée", selon une source au sein des autorités interrogée par l'AFP.

Il n'y a "pas de victime collatérale à déplorer", a précisé la préfecture.

"Deux Alpha Jet d'une formation de la Patrouille de France qui en comptait sept se sont rentrés dedans alors qu'ils opéraient une figure", a déclaré à l'AFP le maire (LR) de Saint-Dizier, Quentin Brière.

L'un des avions s'est écrasé dans un silo et l'autre "dans une zone boisée marécageuse juste derrière", a ajouté le maire.

Des dizaines de pompiers étaient sur place en milieu d'après-midi, dont plusieurs aspergeaient d'eau un silo encore fumant sur un site de l'entreprise de béton Calin, à proximité directe de la base aérienne, a constaté un correspondant de l'AFP sur place.

Accidents rares

De nombreux militaires, dont des gendarmes, ainsi que des policiers, continuaient d'affluer sur les lieux sous un ciel dégagé, selon ce correspondant.

"Les secours sont mobilisés et une coordination assurée entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées", a souligné le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sur X.

Le plan Sater (acronyme de Sauvetage Aéro-Terrestre, NDLR), un dispositif qui organise la recherche d'aéronefs civils ou militaire à l'aide de moyens aériens, terrestres ou radioélectriques, a été activé par la préfète de la Haute-Marne, Régine Pam.

Créée en 1953, la Patrouille de France, prestigieuse formation acrobatique aérienne célèbre notamment pour ses démonstrations lors des défilés du 14 Juillet, est constituée de pilotes de chasse triés sur le volet.

Les accidents sont rares dans cette unité d'élite. En 2019, un appareil de la Patrouille de France est sorti de piste à Perpignan après un entraînement, mais son pilote a pu s'éjecter sain et sauf.

En 2002, un pilote de la Patrouille de France qui avait actionné son siège éjectable s'était tué à l'entraînement, son parachute ne s'étant pas complètement ouvert.

En août 2024, deux pilotes de l'escadron de transformation Rafale de la base aérienne 113 de Saint-Dizier étaient morts dans la collision de leurs avions en Lorraine.

Deux jours plus tard, un avion de collection s'était abîmé en mer en marge d'une démonstration aérienne au large du Lavandou, causant le décès de son pilote.

