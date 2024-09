Colocation sensible à Downing Street: le chat Larry a un concurrent

Après avoir accueilli le Premier ministre Keir Starmer début juillet, le chat de Downing Street Larry va devoir composer avec un nouveau colocataire: un chaton sibérien adopté par les enfants du chef du gouvernement.

Larry, qui a déjà connu six Premiers ministres, est arrivé à Downing Street le 15 février 2011, avec une mission: débarrasser les lieux des rongeurs.

Mais depuis, le "souricier en chef" âgé de 17 ans, est devenu une véritable attraction et l'un des chats les plus célèbres au monde. Son compte @Number10cat (non officiel) sur X compte plus de 900.000 abonnés.

Connu pour être peu commode avec ceux qui osent s'aventurer sur son territoire, Larry a déjà lancé sur X une mise en garde au nouvel arrivant: "Le chaton va RENDRE DES COMPTES à Larry".

Ce message est tombé alors que Keir Starmer venait d'annoncer que sa fille de 13 ans avait récupéré le chaton sibérien lundi.

La famille Starmer avait déjà un chat, Jojo, et la presse britannique s'inquiète mardi de savoir comment vont s'entendre les trois félins.

"Le problème que nous avons, qui existait déjà pour Jojo, c'est que la seule porte qui permet de sortir de notre nouvel appartement est blindée. Et donc avoir une chatière s'avère quelque peu difficile", a expliqué le Premier ministre lors d'un entretien avec la BBC.

Le chat Larry devant le 10 Downing Street, le 3 septembre 2024 à Londres AFP

Le prédécesseur de Keir Starmer, Rishi Sunak, avait une chienne, Nova. Selon les confidences de son épouse, Akshata Murty, Nova et Larry ont connu des "échanges houleux", mais c'est Larry qui "a eu le dessus".

Les autorités sont prêtes s'il venait à mourir: si le plan pour la mort de la reine Élisabeth II portait le nom de code "London Bridge", celui pour le matou à la robe tigrée et blanche a été baptisé "Larry Bridges".