Condamnation à 14 ans de réclusion pour le maïeuticien accusé d'avoir violé des patientes

Le
05 Sep. 2025 à 14h22 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Philippe SIUBERSKI
© 2025 AFP
Au procès du maïeuticien accusé de viols à Montpellier, l'avocat général a réclamé une peine de 14 ans de prison, saluant la "libération de la parole" des patientes

Au procès du maïeuticien accusé de viols à Montpellier, l'avocat général a réclamé une peine de 14 ans de prison, saluant la "libération de la parole" des patientes

AFP/Archives
Damien MEYER, -
Partager 4 minutes de lecture

Un maïeuticien jugé pour les viols de six patientes a été condamné vendredi à Montpellier à 14 ans de de réclusion criminelle, quatre ans après une première condamnation à 12 ans de prison pour des faits similaires commis sur 11 autres femmes.

Après une courte délibération, la cour criminelle de l'Hérault a suivi le réquisitoire du parquet en déclarant Lionel Charvin coupable de "pénétrations sexuelles par violence, menace, contrainte ou surprise" sur ces six femmes, avec la circonstance aggravante qu'elles ont été commises en "abusant de l'autorité conférée par sa fonction".

"C'est le dossier de la libération de la parole, qui a été verrouillée par la honte, par la culpabilité, par celles qui ont eu le courage de venir devant vous pour nommer les choses. Il n'est pas acceptable qu'une femme soit dépossédée de ses choix, notamment ses choix sexuels", a lancé l'avocat général Yessine Bouchareb lors de son réquisitoire.

Le magistrat faisait ainsi référence au premier procès en 2021 de Lionel Charvin, un homme sage-femme âgé de 54 ans aujourd'hui.

La médiatisation de cette audience en avait poussé d'autres à se manifester, renvoyant ce père de famille devant la justice cette fois pour les viols de six autres femmes.

"Ici, il n'y a qu'un coupable, M. Charvin, et des victimes" et "il n'y a pas discussion sur la matérialité des faits", a insisté l'avocat général, espérant que le "sentiment de culpabilité des victimes" s'estompe.

En plus de la peine de prison, il a réclamé un suivi sociojudiciaire avec une injonction de soin pour sept ans. Car "toutes les inquiétudes ne sont pas levées à l'issue de l'audience", avait-il estimé après deux jours de procès où l'accusé s'est défendu en affirmant qu'il pratiquait des gestes médicaux et non sexuels.

La cour a décidé que ce suivi sociojudiciaire serait de cinq ans.

"J'ai été un mauvais praticien. J'espère de tout mon cœur que les victimes pourront se reconstruire le plus rapidement possible, et moi je vais retourner en prison", avait déclaré Lionel Charvin avant que la cour se retire pour délibérer.

Les deux avocats de la défense n'ont pas explicitement plaidé l'acquittement, se demandant toutefois si la "matérialité" des faits et "l'élément moral" avaient bien été démontrés à l'issue d'un procès qualifié de "laborieux" et à "l'atmosphère pesante".

"Confiance trahie"

"Un acte médical, pour être compris, nécessite une information précise, pour permettre un consentement éclairé. Les victimes ont été privées de cette possibilité de consentir ou non à un acte", avait aussi souligné l'avocat général.

Plus tôt vendredi, la présidente de la cour criminelle, Sylvie Rouanne, avait lancé à M. Charvin: "Ces femmes décrivent toutes des masturbations. Je pense qu'une femme est capable de faire la différence" avec un acte médical.

Jeudi, une femme de 39 ans qui l'avait consulté pendant et après sa grossesse en 2015 avait raconté: "Ça a dérapé lors d'une séance: il s'est mis à faire des mouvements de va-et-vient de plus en plus rapides. Ce n'était plus médical, c'était de la masturbation".

"Elle m'avait dit qu'elle n'éprouvait plus de plaisir. Mon intention était de lui montrer que son périnée était sain. Elle a peut-être trouvé que c'était masturbatoire, mais ce n'est pas du tout une masturbation", s'était défendu l'accusé.

Pourtant ses actions ont bouleversé des vies intimes. "Je n'ai jamais retrouvé de sexualité apaisée. A chaque fois, il est là" et "la plupart de mes relations sexuelles ont ensuite été alcoolisées", avait confié une autre victime, professeure des écoles de 43 ans.

Alors pour le procureur, "la confiance a été trahie: celle de sa profession, de ses collègues sage-femmes, mais avant tout de ses patientes".

Les deux peines auxquelles a été condamné M. Charvin pourront être fusionnées sur décision ultérieure de la chambre de l’instruction de la cour d'appel, a précisé à l'AFP une avocate des parties civiles, pour un total qui ne pourra pas être inférieur à 14 ans ni excéder 20 ans de réclusion.

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

Des fleurs ont été déposées en hommage aux victimes sur le site de l'accident de funiculaire à Lisbonne, le 5 septembre 2025
Société

Onze étrangers et cinq Portugais tués dans l'accident de funiculaire à Lisbonne

Des ouvriers retirent les débris d'un funiculaire sur le lieu de l'accident à Lisbonne, le 4 septembre 2025 au Portugal
Société

De premiers éléments sur l'accident de funiculaire de Lisbonne attendus vendredi

Des soldats autour de l'épave d'un bus tombé dans un précipice la nuit précédente, dans la région montagneuse d'Ella, le 5 septembre 2025 au Sri Lanka
Société

Sri Lanka: 15 morts dans la chute d'un bus au fond d'un ravin

43.61093, 3.87635

À la une

International

L'armée israélienne frappe une tour dans la ville de Gaza, au 700e jour de la guerre

International

Sénégal, Guinée... L'Afrique de l'Ouest, nouvelle plateforme logistique du trafic de cocaïne des criminels des Balkans

Afrique

Guerre en RDC: HRW pointe "une forte hausse" des tombes dans un cimetière de Kigali, le Rwanda fustige des images "malhonnêtes"

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

Économie

Conviés à dîner par Trump, les grands noms de la tech lui rendent hommage

Afrique

Est de la RDC : une enquête de l'ONU relève de possibles crimes de guerre de toutes les parties

Environnement

Rhône et lac Léman: la France et la Suisse signent deux accords historiques sur la gestion des eaux

International

Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales