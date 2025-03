Corée du Sud: 24 morts dans une série de feux de forêt d'une rare ampleur

Au moins 24 personnes ont péri dans des incendies parmi les plus importants de l'histoire de la Corée du Sud, qui ont détruit plus de 17.000 hectares de forêt et menacent deux sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.

"Vingt-quatre personnes sont confirmées mortes dans les incendies jusqu'à présent et 12 autres sont gravement blessées", a déclaré à l'AFP un responsable du ministère de l'Intérieur, ajoutant qu'il s'agissait de "chiffres provisoires".

Plus tôt dans la journée, un hélicoptère déployé pour lutter contre ces feux qui ravagent le sud-est du pays "s'est écrasé mercredi dans une zone montagneuse du comté de Uiseong", a indiqué à l'AFP le service des pompiers de la province de Gyeongbuk (est).

Le pilote de l'hélicoptère, décédé dans le crash, est inclus dans le bilan des autorités sur les morts liés aux feux de forêt.

Fichier vidéo Depuis le week-end, des milliers de pompiers luttent contre plus d'une dizaine de départs de feu qui ont déjà détruit quelque 17.398 hectares de forêt mercredi, selon le ministère de l'Intérieur sud-coréen.

L'étendue des dégâts en fait déjà le deuxième plus grand incendie de l'histoire de la Corée du Sud, après celui de 2000 qui avait brûlé 23.913 hectares sur la côte est du pays.

Le feu est arrivé si rapidement que les gens ont fui sans emporter la moindre affaire, ont raconté à l'AFP des habitants réfugiés dans le gymnase de l'école primaire de Sinsung.

"Les vents étaient tellement forts", a décrit Kwon So-han, un résident de 79 ans d'Andong qui a fui dès qu'il a reçu l'ordre d'évacuation.

"Le feu est venu de la montagne et s'est abattu sur ma maison", a-t-il ajouté, affirmant qu'il n'avait pu rien emporter.

"Dommages sans précédent"

Des hommes mettent à l'abri des statues de Bouddha emballées sur le plateau de chargement d'une remorque, à Andong, le 26 mars 2025 AFP

Ces feux "se développent d'une manière qui dépasse les modèles de prévision existants", a déclaré le président par intérim Han Duck-soo.

M. Han a élevé mercredi le niveau d'alerte à son maximum et annoncé une "réponse nationale totale".

Cho Jae-oak, un pomiculteur, a expliqué à l'AFP que sa femme et lui avaient pulvérisé de l'eau autour de leur maison dans une tentative désespérée de la protéger.

"Quand le feu brûlait dans la montagne, des boules de feu volaient jusqu'ici", a-t-il relaté.

Ces incendies, aggravés par un temps sec et venteux, ont conduit les autorités à déplacer près de 27.000 personnes.

Mercredi, deux sites classés au patrimoine de l'UNESCO et populaires auprès des touristes, les villages de Hahoe et Byeongsan Seowon, sont toujours menacés.

Les autorités ont déclaré tard dans la journée que le feu n'était qu'à cinq kilomètres de Hahoe, un village folklorique avec des maisons aux toits de chaume.

Les pompiers sont également postés à Byeongsan Seowon, situé à proximité, connu pour son institut néoconfucéen historique.

D'énormes panaches de fumée grisaient le ciel et d'énormes morceaux de cendres flottaient dans l'air, ont remarqué des reporters de l'AFP présents sur place, avec des camions de pompiers arrosant d'eau et de retardateurs de feu le site historique pour tenter de le sauver.

Situation "critique"

Des personnes évacuées de leurs logements en raison de l'approche d'un feu de forêt sont assises dans le gymnase de l'école élémentaire de Sinsung à Andong, en Corée du Sud, le 25 mars 2025 AFP

Des centaines de soldats ont été mobilisés, et l'armée américaine fournit un soutien par hélicoptère depuis ses bases militaires du sud du pays, selon le président par intérim.

Ces soldats s'ajoutent aux plus de 6.700 pompiers déjà déployés, dont les deux cinquièmes se trouvent dans la zone d'Uiseong, avaient affirmé mardi les autorités.

A Uiseong, un des incendies aurait été causé par une personne qui entretenait un site funéraire familial et aurait accidentellement déclenché le brasier.

Pour le reste, "nous ne pouvons pas dire que c'est uniquement dû au changement climatique, mais le changement climatique affecte directement et indirectement les changements que nous vivons actuellement", a souligné auprès de l'AFP Yeh Sang-Wook, professeur de climatologie à l'Université Hanyang de Séoul.

Selon lui, "les feux de forêt deviendront plus fréquents" à l'avenir.

Un moine regarde une cloche de temple fissurée après que la plupart des bâtiments ont été réduits en cendres par un feu de forêt au temple Gounsa à Uiseong, en Corée du Sud, le 26 mars 2025 AFP

"La région a connu un temps inhabituellement sec avec des précipitations inférieures à la moyenne", a relevé Han Duck-soo, soulignant que le sud du pays avait été touché par deux fois plus d'incendies cette année qu'en 2024.

L'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée en Corée du Sud, avec une température annuelle moyenne de 14,5 degrés Celsius -- deux degrés de plus que la moyenne des 30 années précédentes --, selon l'Administration météorologique coréenne.