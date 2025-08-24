Corps dans la Seine: mise en examen du principal suspect requise pour quatre meurtres

Le
24 Aoû. 2025 à 07h17 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
La Seine à Choisy-le-Roi le 14 août 2025, le lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve

AFP
Bertrand GUAY
Le parquet de Créteil a annoncé dimanche requérir la mise en examen du principal suspect pour meurtres "au préjudice des quatre victimes" dans l'enquête concernant la découverte de quatre corps dans la Seine, le 13 août, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).

Le ministère public précise dans un communiqué que l'homme "âgé d'une vingtaine d'années" est, après quatre jours de garde à vue, déféré dimanche matin "dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de meurtres en concours au préjudice des quatre victimes".

Le parquet indique également avoir requis son placement en détention provisoire.

La garde à vue d'un deuxième homme "en lien" avec le suspect et deux des victimes, débutée jeudi, a été levée samedi en début de soirée.

"Aucune charge (n'est) retenue" contre lui à ce stade, détaille encore le communiqué.

Le mis en cause "dont l'identité restait incertaine à ce jour, était un homme SDF, âgé d’une vingtaine d’années, de type nord-africain et de nationalité non établie", ajoute le parquet.

Il est connu de la justice toujours selon cette source pour un vol avec dégradation dans un véhicule en janvier pour lequel il devait être jugé en septembre, ainsi qu'un recel de vol, commis en août, "pour lequel il se voyait remettre une convocation pour une ordonnance pénale".

Depuis leur découverte dans la Seine à hauteur de la commune de Choisy-le-Roi le 13 août, après le signalement d'un passager du RER C qui passe à proximité des lieux, les quatre victimes ont été identifiées "par comparaison ADN" pour les deux premières et "à partir du Fichier national automatisé des empreintes génétiques" pour les deux autres, selon le communiqué.

Les victimes sont un Français de 48 ans, domicilié à Créteil, un Algérien de 21 ans résidant à Choisy-le-Roi, et deux hommes SDF: un autre Algérien âgé de 21 ans et un Tunisien de 26 ans.

Parmi eux, deux corps présentent des "lésions de violence", avait précédemment indiqué le parquet.

"Un examen complémentaire mettait en évidence, sur un troisième corps, une trace suspecte dont l’origine ne pouvait être déterminée", ajoute le ministère public dimanche matin.

Société
FRANCE

