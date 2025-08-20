Corps retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi: un homme en garde à vue pour meurtres

Un homme a été placé en garde à vue mercredi matin pour "meurtres" après la découverte de quatre corps dans la Seine le 13 août dans la ville de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), a indiqué le parquet de Créteil sollicité par l'AFP.

"Un homme a été placé ce matin en garde à vue pour meurtres" dans les locaux de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, a indiqué cette source, confirmant une information du Parisien.

"Dans l’intérêt de la procédure, le parquet de Créteil ne fera en l’état aucun autre commentaire dans ce dossier", a ajouté cette source.

Le parquet avait ouvert précédemment deux enquêtes pour homicide volontaire après la découverte de traces de violences sur deux des quatre corps.

Le 13 août, un corps flottant dans la Seine avait été repéré par un passant près du pont de Choisy, qui relie cette ville de banlieue à Créteil.

En inspectant la zone, les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre avaient découvert trois autres corps immergés.

"La découverte de quatre corps immergés dans la Seine dans un périmètre restreint pourrait s'expliquer par la configuration du fleuve à cet endroit", avait précisé samedi le parquet dans son communiqué.

Le fleuve coule plus lentement à ce niveau, ce qui accroît les risques de noyade mais pourrait également expliquer que des corps noyés en amont soient charriés par le courant jusqu'à cette zone, estimait alors une source proche du dossier qui n'excluait aucune hypothèse.

Un premier corps, resté immergé moins longtemps, est désormais identifié. Il s'agit d'"un homme, âgé d'une quarantaine d'années et domicilié dans le Val-de-Marne".

Quant aux trois autres cadavres, y compris celui pour lequel la deuxième enquête a été ouverte, "eu égard à l'état très dégradé des corps retrouvés, du fait de leur immersion dans l'eau, il était seulement possible de déterminer que les défunts étaient trois hommes, adultes, sans plus de précision", précisait encore le parquet dans son communiqué.

"De nombreux examens techniques (notamment médico-légaux) et investigations sont en cours afin notamment d’établir l'identité des trois défunts non identifiés, mais aussi les circonstances et la date de décès de l'ensemble des corps retrouvés", ajoutait le ministère public.

