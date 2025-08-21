Corps retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi: une deuxième garde à vue

La Seine à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, le 14 août 2025, au lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve

Une deuxième personne a été placée en garde à vue jeudi dans le cadre des enquêtes ouvertes après la découverte de quatre corps dans la Seine le 13 août à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), a indiqué le parquet de Créteil à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

Le ministère public a indiqué qu'il ne ferait "pas d'autre commentaire en l'état" des investigations.

Aucune information n'a notamment été apportée sur de potentiels liens entre cette seconde garde à vue et la première, débutée mercredi et qui concerne un homme "pour meurtres en concours", selon le parquet.

Ce chef de garde à vue signifie que les soupçons se portent sur un "concours d'infractions": autrement dit le ou les meurtres ont pu être commis par une personne suspectée d'autres faits pour lesquels il n'a pas été définitivement condamné.

Lorsqu'il s'agit de meurtres en concours, la garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures.

Le 13 août, quatre corps avaient été retrouvés dans la Seine: un premier, repéré par un passant près du pont de Choisy, et trois autres corps immergés découverts par les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre en inspectant les alentours.

Dans cette zone à la configuration particulière où le courant de la Seine ralentit, les autorités n'avaient dans un premier temps exclu aucune hypothèse: corps charriés par le courant et sans liens entre eux, homicides, accidents ou suicides.

Mais les autopsies avaient d'abord conduit à l'ouverture d'une enquête pour homicide dans le cas du premier corps, par ailleurs identifié comme un homme âgé d'une quarantaine d'année et domicilié dans le Val-de-Marne.

Puis une deuxième enquête pour meurtre avait été ouverte concernant un des trois autres cadavres, même si "eu égard à l'état très dégradé des corps retrouvés du fait de leur immersion dans l'eau, il était seulement possible de déterminer que les défunts étaient trois hommes, adultes, sans plus de précision", expliquait alors le parquet.

"De nombreux examens techniques (notamment médico-légaux) et investigations sont en cours afin notamment d'établir l'identité des trois défunts non identifiés, mais aussi les circonstances et la date de décès de l'ensemble des corps retrouvés", ajoutait le ministère public.

Jeudi en milieu de journée, le parquet n'avait pas précisé si les deux gardes à vue en cours concernaient la première, la deuxième ou les deux enquêtes pour homicide.