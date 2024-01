Crash de Charm el-Cheikh en 2004: procès requis contre l'ex-patron de Flash Airlines

Le procès tant attendu par les familles va-t-il advenir? Vingt ans après la mort de 148 personnes dont 135 Français dans le crash d'un Boeing 737 au large de Charm el-Cheikh (Egypte), le parquet de Paris demande le renvoi en correctionnelle de l'ex-patron de la compagnie aérienne égyptienne.

Selon cette source, le ministère public a requis le 22 décembre un procès pour homicides involontaires pour Mohamed Nour, un Egyptien de 70 ans, ex-président du conseil d'administration de la compagnie à bas coût, liquidée depuis, qui avait été mis en examen fin 2021 après de longs démêlés judiciaires.

Le 3 janvier 2004, l'appareil de Flash Airlines s'était abîmé en mer Rouge trois minutes après son décollage de la station balnéaire, tuant ses 135 passagers français et ses 13 membres d'équipage. Soit l'un des accidents aériens les plus meurtriers impliquant des Français.

A ce jour, la procédure compte plus d'un demi-millier de parties civiles.

"Nombreux manquements"

L'enquête judiciaire, ouverte à Bobigny le jour même du drame, avait d'abord fait l'objet d'un non-lieu en 2017.

Des débris de l'épave de l'avion de la Flash Airlines qui s'est abîmé en mer Rouge après son décollage de Charm el-Cheikh, en Egypte, hissé à bord d'un navire pour être aux autorités judiciaires, le 27 janvier 2004 AFP/Archives

La justice avait alors estimé que les charges contre la compagnie égyptienne et l'équipage étaient "insuffisantes", l'enquête ne permettant "pas de retenir d'autre hypothèse que celle des fautes imputables à l'équipe de pilotage".

Saisie par les familles de victimes, la cour d'appel de Paris avait ordonné en 2019 la reprise des investigations par un juge parisien, jugeant "insuffisantes" les tentatives menées au cours de l'instruction pour recueillir les explications de l'ex-président du conseil d'administration de Flash Airlines.

Elle avait alors renvoyé les 37 tomes de procédure entre les mains d'un juge du pôle Accidents collectifs du tribunal de Paris.

Le patron de la compagnie égyptienne Mohamed Nour, qui pendant longtemps n'avait pas répondu aux convocations de la justice française, a été placé fin septembre 2021 sous le statut intermédiaire de témoin assisté, puis mis en examen trois mois plus tard pour homicides involontaires.

Dans ses réquisitions, signées le 22 décembre et dont l'AFP a eu connaissance mercredi, le parquet relève que les "nombreux manquements, calculs approximatifs et analyses sommaires" des deux pilotes constituent "la cause directe" de l'accident.

"On s'est battu"

D'après le parquet, le pilote était très expérimenté dans l'aviation militaire, et non civile.

Des équipes de secours récupèrent des débris de l'avion de la Flash Airlines qui s'est abîmé en mer Rouge après son décollage de Charm el-Cheikh, en Egypte, le 4 janvier 2004 AFP/Archives

Pour le ministère public, les fautes pénales principales sont "en premier lieu imputables" à Flash Airlines, qui se voit reprocher un manque de formation de ses pilotes et de mauvaises conditions de travail favorisant leur mauvaise réaction le jour de l'accident.

Mais ni Flash Airlines, liquidée judiciairement, ni les pilotes, morts dans le crash, ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée.

En revanche, le parquet considère que M. Nour, en tant que représentant légal de la compagnie, peut être jugé pour homicides involontaires pour avoir contribué à la survenue du drame, en n'ayant pas veillé à la fatigue de l'équipage ou à la qualité de leur formation.

Il se voit notamment reprocher d'avoir "qualifié prématurément le commandant de bord à ces fonctions malgré l'avertissement donné par le directeur des opérations aériennes de la compagnie à l'époque".

Son avocat n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

La décision finale sur un procès revient aux deux juges d'instruction saisies du dossier.

"Nous espérons (...) que l'instruction aboutira aux condamnations que nous attendons depuis tant d'années" pour "enfin (...) rendre justice à nos proches et achever notre deuil", a déclaré à l'AFP 'Association des familles de victimes de la catastrophe aérienne de Charm el Cheikh.

"On s'est battu pour avoir cette avancée de l'instruction", a aussi souligné auprès de l'AFP David Fouchard, membre de l'association, qui a perdu onze proches dans la catastrophe et qui souhaite que ce "drame ne soit pas oublié".

Très engagées dans la procédure, les familles avaient elles-mêmes missionné des experts dont le rapport, publié en 2007, avait épinglé tous les acteurs, y compris la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour n'avoir pas interdit de vol la compagnie.

En janvier 2019, le tribunal de Paris avait condamné l'Etat à verser 10.000 euros de dommages et intérêts à l'association pour les délais déraisonnables de la justice dans cette affaire.