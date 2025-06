Cryptomonnaies: plusieurs interpellations dans l'enquête sur l'enlèvement du 1er mai à Paris

Plusieurs personnes, soupçonnées d'être impliquées dans l'enlèvement le 1er mai à Paris du père d'un homme ayant fait fortune dans la cryptomonnaie, ont été interpellées mardi et placées en garde à vue, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier, confirmant une information de Paris-match.

Aucun élément sur le nombre des mis en cause ou les lieux de leur interpellation n'a été divulgué. Leur garde à vue peut aller jusqu'à 96 heures.

Le 1er mai, en milieu de matinée, le père d'un homme gérant une société spécialisée en cryptomonnaies basée à Malte, avait été enlevé par quatre hommes cagoulés, dans le 14e arrondissement de Paris.

La victime, à qui les ravisseurs avaient coupé un doigt et pour laquelle une rançon de plusieurs millions d'euros avait été réclamée, avait été libérée 58 heures plus tard lors d'un assaut de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) dans un pavillon de l'Essonne où elle était séquestrée.

Une source proche du dossier avait évoqué alors auprès de l'AFP une enquête "hors norme" et d'"anthologie", avec une centaine de policiers mobilisés, issus de plusieurs services de police judiciaire parisiens.

Depuis le début de l'année, plusieurs enlèvements et tentatives d'enlèvements liés au milieu des cryptomonnaies se sont succédé.

Cette série noire avait commencé en janvier avec le rapt du cofondateur de Ledger, David Balland et de sa compagne.

Ce dernier avait finalement été libéré et sa compagne retrouvée ligotée dans un véhicule. L'information judiciaire se poursuit, avec au moins neuf suspects mis en examen.

Début juin, un Franco-Marocain de 24 ans, Badiss Mohamed Amide Bajjou, soupçonné d'avoir commandité des enlèvements dans le milieu de la cryptomonnaie dont celui de David Balland, a été arrêté au Maroc.

La justice française s'interroge sur son éventuelle implication dans la série de kidnappings ou tentatives du mois de mai.

Le 13 mai, dans le XIe arrondissement de Paris, la spectaculaire tentative d'enlèvement de la fille et du petit-fils du PDG de la société de cryptomonnaie Paymium, immortalisée par une vidéo devenue virale, avait eu un fort retentissement médiatique.

Dans le cadre de cette affaire et d'une autre déjouée in extremis près de Nantes fin mai, vingt-cinq personnes âgées de 16 à 23 ans, ont été mises en examen.

Début janvier, un homme de 56 ans avait été retrouvé dans le coffre d'une voiture près du Mans (Sarthe), à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile situé dans l'Ain. Selon plusieurs médias, il s'agissait du père d'un influenceur en cryptomonnaies basé à Dubaï, qui publie régulièrement des vidéos sur ses gains.