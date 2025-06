Dans la Sarthe, quatre morts après un accident de car transportant des adolescents ukrainiens

Une grue et des véhicules de secours sur l'autoroute A81, à Degré, dans la Sarthe, après un accident de car mortel, le 13 juin 2025

Quatre personnes sont mortes et 11 autres ont été grièvement blessées vendredi dans un accident impliquant un autocar qui transportait des adolescents ukrainiens sur l'autoroute A81 dans la Sarthe, a annoncé la préfecture.

"Ce matin vers midi sur l'autoroute A81 entre Rennes et Le Mans, un bus s'est couché sur le bas-côté de l'autoroute avec à son bord un groupe d'enfants, d'adolescents de 15 à 17 ans qui se trouvaient en échange entre établissements scolaires", a déclaré le préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry, au quotidien régional Ouest-France.

"Le bilan provisoire actuel fait état de quatre décès, 11 urgences absolues, 34 urgences relatives", a-t-il indiqué, sans préciser l'âge des victimes.

"Un nombre conséquent de moyens" a été déployé, a-t-il ajouté.

L'accident est survenu à la mi-journée dans le sens Rennes-Le Mans à hauteur de la commune de Degré, au kilomètre 179, selon un communiqué de la préfecture.

Des barnums ont été dressés près du bus de couleur blanche, entouré de nombreux véhicules des secours d'urgence, selon un photographe de l'AFP sur place. Un hélicoptère s'est posé sur le bitume.

L'autoroute A81 a été fermée dans les deux sens en raison d'un "accident mortel de transports publics", d'après le site de Bison Futé, qui indique près de 10 kilomètres d'embouteillages dans le sens Rennes-Le Mans.

Une grue soulève un autocar accidenté sur l'autoroute A81, à Degré, dans la Sarthe, le 13 juin 2025 AFP

En visite à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), le Premier ministre François Bayrou a dit "avoir une pensée pour les victimes du terrible accident de bus qui s’est produit dans la Sarthe".

"Quand, sur notre territoire, des drames de cet ordre se produisent, alors nous sommes tous concernés et nous allons faire ce qu’il faut pour élucider les circonstances de cet accident", a-t-il ajouté.

Par un message sur X, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a adressé "ses condoléances" pour les victimes de ce "très grave accident de la route" au bilan humain "très lourd".

Aucun détail supplémentaire sur les circonstances de l'accident ou l'identité des victimes n'était disponible à ce stade.

"Chapelle ardente"

Dirigées par le préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry, un Centre opérationnel départemental (COD) a été ouvert.

Les services de secours font un point dans la salle polyvalente de Degré, a indiqué à l'AFP la mairie de cette commune de quelque 800 habitants.

Selon la préfecture, quelque 87 sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et 49 engins des sapeurs-pompiers interviennent auprès de l'autobus et de ses passagers.

Des véhicules de secours sur l'autoroute A81, à Degré, dans la Sarthe, après un accident de car mortel, le 13 juin 2025 AFP

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Angers, situé à une heure de route des lieux de l'accident, accueille de premiers blessés, a annoncé dans un communiqué l'établissement qui a ouvert dès 13h00 "une cellule de crise hospitalière pour coordonner la prise en charge des accidentés".

"L'Hélismur 49 est également déployé pour récupérer les victimes sur place et les transférer par les airs au CHU", a-t-il précisé.

Les "personnes blessées très légèrement ou impliquées (...) seront prises en charge dans la salle communale de Degré", selon M. Aubry.

Les proches des personnes décédées pourront se rendre à "une chapelle ardente", qui "a été mise en place sur cette commune de Degré", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, il a appelé "à la plus grande vigilance sur ce secteur et à ne pas gêner l'intervention des secours."

Un numéro vert a été activé par la préfecture: 09 70 80 90 40.