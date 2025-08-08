Dans l'Aude, météo favorable pour les pompiers qui luttent encore contre le feu

Des pompiers luttent contre le feu à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 7 août 2025

Dans un paysage couleur cendre, les pompiers, qui ont fixé l'incendie géant de l'Aude et espèrent l'éteindre dans les prochains jours, profitent vendredi d'une météo favorable, avant une nouvelle hausse des températures et un renforcement du vent ce week-end.

"L'évolution de la météo nous est favorable", a déclaré vendredi matin à la presse le sous-préfet de Narbonne, Rémi Recio, devant le poste de commandement de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un village entouré de collines calcinées par les flammes, à l'exception de quelques vignobles.

M. Recio a noté "un affaiblissement du vent" et une humidité qui remonte, favorisant le travail des pompiers qui ont réussi à fixer l'incendie jeudi peu avant 20H00.

Fichier vidéo "Le crachin qui tombe faiblement ce (vendredi) matin est aussi le bienvenu pour (...) progresser du feu fixé vers le feu maîtrisé", en s'attaquant aux reprises et aux "points chauds", a-t-il encore précisé.

Cependant, "le ciel bas", qui rend plus facile le travail des pompiers au sol, est "défavorable pour les moyens aériens", a déclaré le colonel Christophe Magny, à la tête des opérations.

Par la suite, la météo devrait être moins favorable. "L'Aude sera placé en vigilance orange à la canicule", note la préfecture dans un communiqué diffusé vendredi matin, une prévision confirmée à l'AFP à la mi-journée par les pompiers audois.

Et, selon Météo-France, le vent devrait s'intensifier aussi.

Image satellitaire du département de l'Aude en France avec les feux actifs au cours des dernières 24h au 7 août à 9h, d'après les données satellitaires de Modis et Viirs AFP

"Les pompiers vont faire le maximum, avant le retour de la tramontane" ce week-end, a déclaré à l'AFP la présidente du conseil départemental de l'Aude, Hélène Sandragné, ajoutant: "C’est un soulagement que le feu soit fixé mais une vigilance absolue reste de mise".

Même à un endroit où les flammes sont déjà passées, le risque de reprise est encore fort pendant plusieurs jours, confirme à l'AFP Anthony Collin, spécialiste des incendies à l'Université de Lorraine.

Porte à porte

L'incendie a parcouru 17.000 hectares de végétation, dont 13.000 ont brûlé, depuis mardi en fin d'après-midi, selon la sécurité civile.

Un pompier lutte contre le feu le 7 août 2025 près de Jonquières, dans l'Aude Sécurité civile/AFP

Parti vers 16H00 de la commune de Ribaute, à une quarantaine de kilomètres de Narbonne et de Carcassonne, le sinistre a fait un mort, une femme de 65 ans, et 18 blessés: cinq habitants hospitalisés, dont un grièvement brûlé, et 16 sapeurs-pompiers, dont un grave, selon la préfecture.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré sur le bord d'une route à Ribaute, selon la gendarmerie.

Le parquet de Carcassonne a indiqué à l'AFP ne pas connaître encore son origine.

Les gendarmes font du porte à porte à Ribaute et dans les communes proches pour rassembler davantage d'éléments pour l'enquête, a constaté un photographe de l'AFP.

"Mobilisation intense"

Le sous-préfet de l'Aude, Rémi Recio, s'exprime devant la presse le 8 août 2025 à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude AFP

"La mobilisation des sapeurs pompiers restera intense sur le terrain dans les jours à venir", selon la préfecture qui a interdit l'accès aux massifs forestiers audois jusqu'à dimanche inclus.

Pour elle, "les axes fermés à la circulation restent pour l’essentiel non reconnus et donc potentiellement encore dangereux, notamment du fait de la présence de câbles électriques sur les routes".

Le préfet de l'Aude, Christian Pouget, avait précisé jeudi que quelque 2.000 personnes évacuées n'avaient pas encore pu rentrer chez elles.

"Des retours se font au cas par cas, mais il est trop tôt pour envisager une réintégration complète des habitants", a indiqué la préfecture vendredi matin.

M. Pouget a également affirmé que l'incendie ne serait pas "déclaré éteint avant plusieurs jours", ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail".

Fichier vidéo Un peu plus de 1.250 pompiers restaient engagés vendredi, contre près de 2.000 la veille.

Vendredi matin, 1.300 foyers étaient encore privés d'électricité.

"Au plus fort de la crise, 5.000 foyers ont été privés d'électricité", selon la préfecture qui recommande d'annuler tous les événements publics et privés prévus ce week-end.

Le sinistre géant a aussi détruit ou endommagé 36 habitations et brûlé 54 véhicules.

Pour les assureurs, le montant des dégâts est encore inconnu mais semble a priori limité, selon des professionnels contactés par l'AFP.

Un Canadair de la Sécurité civile survole un incendie dans le département de l'Aude, près de Ribaute et de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, sur une photo prise le 6 août et diffusée le 7 août 2025 par la Sécurité civile Sécurité civile/AFP

C'est le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon une base de données gouvernementale répertoriant les feux de forêt depuis 1973.

Jeudi soir, le feu avait enfin pu être fixé.

C'est le résultat de "la lutte menée depuis le début", se sont félicités les pompiers de l'Aude. "C'était un travail classique mais d'une ampleur extraordinaire", ont-ils précisé à l'AFP.