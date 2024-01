Dans les rues de Londres, des mémoriaux improvisés dédiés aux victimes d'homicides

Fleurs, photos ou bougies: des zones les plus défavorisées de Londres à ses quartiers huppés, des mémoriaux improvisés viennent rappeler le souvenir de morts violentes et de vies brutalement interrompues.

Des gouttes de pluie coulent sur le plastique enveloppant des bouquets de fleurs déposés devant une boutique de poulet frit à Camberwell, dans le sud de la capitale britannique.

Un mémorial improvisé à la mémoire d'une victime d'homicide, le 15 avril 2023 à Londres AFP/Archives

Sur la colline de Primrose Hill, des bouteilles de vin à moitié vides gisaient encore le 2 janvier sur l'herbe humide. Mais restera surtout, de la soirée du Nouvel An, le souvenir de la mort d'un jeune de 16 ans, poignardé juste avant minuit.

Ailleurs, des bouquets peuvent être trouvés sous des arbres, près de maisons dans des petites rues de banlieue, devant un supermarché.

Un mémorial improvisé à la mémoire d'une victime d'homicide, le28 novembre 2023 à Londres AFP/Archives

Les hommages sont déposés devant une école, le long d'un canal, près d'une discothèque, au pied d'un mur couvert de graffitis dans une zone industrielle désaffectée.

Des photos de victimes sont collées sur des panneaux de signalisation. L'encre coule sur les mots de condoléances et des ballons gonflés à l'hélium, des bougies chauffe-plat, des paquets de bonbons et même un maillot de football sont posés sur ces mémoriaux improvisés.

En 2023, 110 homicides - dont 91 hommes et 19 femmes - ont été enregistrés dans le Grand Londres, soit un de plus qu'en 2022, selon la Metropolitan Police, responsable de la zone.

Un mémorial improvisé à la mémoire d'une victime d'homicide, le 13 juin 2023 à Londres AFP/Archives

Quatorze de ces homicides ont été commis dans le cadre de violences conjugales, une baisse de 18% par rapport à l'année précédente.

Parmi les personnes tuées, 71 l'ont été à l'arme blanche et 21 des victimes étaient des adolescents, soit une augmentation de 50%. Le jeune âge des victimes et la violence de leur mort inquiètent l'opinion publique et provoquent des appels à agir.

Ces crimes sont notamment dénoncés par les opposants au maire de Londres, le travailliste Sadiq Khan, qui veulent l'empêcher d'obtenir un troisième mandat lors des municipales de mai. "Sadiq Khan n'en a tout simplement pas fait assez, et nous ne pouvons pas nous permettre quatre années supplémentaires sous sa direction", affirme Susan Hall, candidate conservatrice à la mairie.

Un mémorial improvisé à la mémoire d'une victime d'homicide, le 5 juillet 2023 à Londres AFP/Archives

De son côté le maire blâme les coupes budgétaires du gouvernement conservateur, affirmant qu'elles ont laissé la police lutter contre la criminalité avec "une main attachée dans le dos".

Au bord d'une route, dans un autre mémorial improvisé, dédié à une jeune fille de 15 ans poignardée à mort alors qu'elle se rendait à l'école en septembre, un message affirme : "Les jeunes doivent cesser de s'entretuer. Non aux coups de couteau. Non à la violence".

