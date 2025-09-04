Déjà condamné, un homme sage-femme à nouveau jugé pour viols de six patientes

Le
04 Sep. 2025 à 12h12 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Philippe SIUBERSKI
© 2025 AFP
Un maïeuticien, déjà condamné à 12 ans de prison pour 11 viols sur des patientes, comparaît à nouveau devant la cour criminelle de l'Hérault pour des faits semblables commis sur six autres femmes

Un maïeuticien, déjà condamné à 12 ans de prison pour 11 viols sur des patientes, comparaît à nouveau devant la cour criminelle de l'Hérault pour des faits semblables commis sur six autres femmes

AFP
LOIC VENANCE
Partager 3 minutes de lecture

Le procès d'un maïeuticien déjà condamné à 12 ans de prison pour 11 viols sur des patientes s'est ouvert jeudi devant la cour criminelle de l'Hérault pour des faits semblables commis sur six autres femmes.

Lionel Charvin, 54 ans, qui exerçait en libéral et dans une clinique à Montpellier jusqu'en 2016, encourt 20 ans de réclusion. Le verdict est attendu vendredi.

Crâne rasé, barbe bien taillée et élégante chemise vert bouteille, il a décliné son identité d'une voix calme depuis le box des accusés, d'où il a suivi avec attention la suite des débats.

En mars 2021, ce père de trois enfants a déjà été reconnu coupable de "viols commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction" par la même juridiction, composée de cinq magistrats professionnels. Il n'avait pas fait appel de sa condamnation.

Né à Montpellier, ce fils d'un patron de laboratoire pharmaceutique, initié à la sexualité par sa belle-mère à l'âge de 13 ans, avait été condamné pour avoir agressé ses patientes notamment avec des "massages" du clitoris, du périnée et des seins ou des pénétrations digitales du vagin, sous couvert de gestes médicaux pendant la préparation à l'accouchement ou le suivi post-natal.

La médiatisation de ce premier procès avait conduit une dizaine d'autres femmes à se manifester pour dénoncer des faits de même nature commis entre 2010 et 2016 à Montpellier.

Certains des faits dénoncés étant prescrits, et d'autres pas suffisamment étayés, Lionel Charvin a finalement été renvoyé une seconde fois devant la cour criminelle pour les viols de six patientes, dont cinq se sont portées parties civiles.

Les nouvelles plaignantes, comme celles ayant témoigné à l'audience en 2021, ont expliqué aux enquêteurs avoir été "tétanisées" ou "paralysées" et n'avoir rien osé dire dans un premier temps. Depuis lors, elles souffrent pour la plupart de troubles post-traumatiques, selon les expertises.

Elles seront entendues jeudi après-midi, après un premier interrogatoire de Lionel Charvin, qui portera en principe sur sa "personnalité", a indiqué la présidente de la cour criminelle, Sylvie Rouanne.

Une cinquantaine de patientes

La position qu'adopteront Lionel Charvin et ses deux avocats -reconnaissance de culpabilité ou demande d'acquittement- est très attendue, puisqu'il s'est montré jusqu'à présent "ambivalent dans ses déclarations, se cachant parfois derrière la pratique professionnelle", selon un rapport d'enquête.

Le maïeuticien, qui a également "contesté avoir eu l'intention de violer", a expliqué lors de ses auditions avoir agi avec "beaucoup" de patientes, potentiellement une cinquantaine.

Devant la cour, le psychologue Alain Penin, qui l'a expertisé en détention en mai 2023, a décrit un homme "à l'intelligence de normalité supérieure" et relevé un "début d'évolution psychique" depuis son incarcération. "Il reconnaît à présent la contrainte morale, il explique qu'il a pu comprendre un peu les conséquences délétères" pour ses patientes et qu'il ressent "une forme de culpabilité".

"Mais il reste des éléments à travailler: la minimisation de ses actes, une tendance à l'auto-justification. Lionel Charvin dit que, au fond, sa motivation, c'était de faire du bien aux femmes, aux couples, et ça ne me semble pas correct", a ajouté l'expert, évoquant une "perversion du cadre thérapeutique, détourné au profit de son propre plaisir à lui".

Le maïeuticien pratiquait l'activité professionnelle de sage-femme, doublée d'une spécialité en haptonomie, qui se base sur le renforcement des liens affectifs entre les individus par le biais du toucher.

Cette pratique s'effectue généralement en présence du ou de la partenaire de la femme enceinte et exclut que le praticien procède lui-même à des massages ou à des touchers comme ceux pratiqués par l'accusé.

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

Une fenêtre cassée (d) près de l'entrée du musée national de céramique Adrien Dubouche cambriolé pendant la nuit, le 4 septembre 2025 à Limoges, en Haute-Vienne
Culture

Limoges: cambriolage à plusieurs millions d'euros dans un musée de porcelaine

La Seine à Choisy-le-Roi, le 14 août 2025, au lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve
Société

Val-de-Marne: le cinquième corps retrouvé dans la Seine n'a pas de lien avec les quatre autres

Un car scolaire renversé à Jallans, près de Châteaudun (Eure-et-Loir) le 30 janvier 2025, après l'accident qui a tué une lycéenne de 15 ans
Société

Transport scolaire: 182 conducteurs positifs à l'alcool ou aux stupéfiants depuis début 2025

43.61093, 3.87635

À la une

International

"Il pourrait être possible de vivre jusqu'à 150 ans": quand Xi Jinping et Vladimir Poutine discutent sur l'immortalité

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique

International

Ukraine: les Européens discutent avec Trump des moyens d'augmenter la pression sur la Russie

International

Israël s'attend à 1 million de départs de Gaza-ville, menacée d'une opération militaire d'envergure

TERRIENNES

"Allah est lesbienne": la militante féministe Ibtissame Betty Lachgar condamnée pour blasphème au Maroc

International

L'université Harvard remporte une victoire judiciaire face à Trump

Société

Des victimes d'Epstein vont assembler leur "propre liste de noms" liés à l'affaire

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

International

Gaza : les Refuzniks, ces Israéliens qui ne veulent plus prendre les armes

International

Rose et vert : les couleurs de la révolte en Indonésie