Des castors réhabilitent gratuitement un ancien terrain militaire tchèque

Des castors ont fait économiser un million d'euros au contribuable tchèque en réhabilitant un terrain militaire au sud de Prague avant le feu vert longtemps attendu pour l'arrivée des tractopelles, a expliqué l'agence tchèque pour la conservation de la nature.

Classé en aire protégée en 2016, le site de Brdy devait connaître des travaux d'aménagement en zone humide mais une famille de castors a été plus rapide et tout fait à l'oeil.

"Nous avions prévu de former des méandres sur la Klabava, une rivière, en aval de deux étangs et de créer deux ou trois plans d'eau ainsi qu'un bassin de sédimentation", raconte à l'AFP Bohumil Fiser, de l'Agence tchèque de conservation de la nature.

Le but était de réduire la sédimentation et de freiner l'écoulement à partir des étangs de l'eau acide qui menaçait des écrevisses en danger d'extinction dans le cours d'eau en contrebas.

Le projet datant de 2018 avait reçu un permis de construire mais pris du retard à la suite de discussions au sujet du terrain. C'était sans compter sur les castors, des animaux connus pour protéger contre les inondations, améliorer la qualité de l'eau et contribuer à la biodiversité.

"Ils ont construit une zone humide avec des piscines et des canaux", raconte M. Fiser, et "sur une zone presque deux fois plus grande que ce qui était prévu".

Ils se sont ensuite déplacés dans un fossé autour des étangs dans lequel les écologistes voulaient bâtir de petits barrages pour permettre à l'eau de s'écouler et ont construits avec leurs dents au moins quatre barrages.

"On était seulement en discussion avec la compagnie des eaux et celle des forêts propriétaires du terrain", ajoute M. Fiser.

Cela a permis d'économiser environ 1,19 million d'euros : "C'est un service complet, les castors sont absolument fantastiques et quand ils sont là, ils ne cassent rien et font un boulot remarquable", dit-il.

Sans compter qu'ils construisent encore et, comme le terrain est protégé et pas à portée des agriculteurs, c'est le gage que "pour les dix prochaines années, nous ne prévoyons aucun conflit d'usage avec le castor".