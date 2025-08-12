Des CRS en renfort à Saint-Tropez après une hausse des vols avec violence

Une trentaine de CRS vont être déployés mardi dans le golfe de Saint-Tropez pour faire face à une recrudescence des vols avec violence depuis le début de la saison estivale, a indiqué la préfecture du Var.

"Depuis la mi-juin, trois vols à main armée ont eu lieu dans les communes du golfe de Saint-Tropez, chez des particuliers propriétaires ou locataires, avec des préjudices qui s'élèvent chaque fois à plusieurs centaines de milliers d’euros", a précisé à l’AFP le préfet du Var Simon Babre.

De même, "depuis cette date, 23 vols de montre, dont certains à l'occasion de cambriolages et d'autres par arrachage, ont été commis, là aussi pour des préjudices importants s’agissant de montres de valeur", ajoute le représentant de l’État.

Pour renforcer les effectifs de la gendarmerie locale, qui compte plus d'une centaine de membres pour la compagnie de Gassin-Saint-Tropez et une trentaine de gendarmes saisonniers, le préfet complète le dispositif, de manière "exceptionnelle", avec trente policiers nationaux.

"Habituellement, les deux unités de CRS dont le Var bénéficie pour la saison d’été sont positionnées à Fréjus-Saint-Raphaël et à Toulon-Hyères. Là, on va en distraire une partie pour avoir une présence plus importante dans le golfe", a expliqué M. Babre.

Le dispositif prévoit un renforcement des patrouilles et une présence plus importante dans les centres-villes, notamment à Saint-Tropez et à Sainte-Maxime, sous l’autorité de la gendarmerie locale.

Il s'agit aussi de surveiller les itinéraires de fuite, assez limités dans le golfe, de manière, selon le préfet, à ce que les forces de l'ordre soient "en capacité d'agir si un acte est identifié", avec le soutien des caméras de surveillance et des différentes polices municipales.

Quatre personnes suspectées d'avoir commis un vol de montre à l'arraché dans le golfe de Saint-Tropez étaient lundi en garde à vue, a indiqué le parquet de Draguignan.