Des détenus provoquent une inondation à la prison pour narcotrafiquants de Vendin-le-Vieil

Des détenus du nouveau quartier pour narcotrafiquants de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) ont volontairement inondé leurs cellules dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant déborder l'eau dans des couloirs, rapporte le syndicat pénitentiaire Ufap.

Jeudi vers 00H30, "trois coursives sur quatre" du bâtiment n°2 du nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Vendin "ont été volontairement inondées par des détenus", selon un communiqué du syndicat pénitentiaire Ufap transmis à l'AFP.

"Les agents ont dû prendre la raclette pour nettoyer (...). Les agents sont là pour assurer la sécurité et la surveillance, pas pour nettoyer les débordements d'individus qui se complaisent dans la provocation et la dégradation", dénonce l'Ufap.

Le syndicat exige "une réponse et des sanctions disciplinaires fermes" à l'encontre des détenus responsables de ces "actes de rébellion" et des mesures pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise.

Cet incident est le plus notable depuis la mise en place du QLCO à Vendin-le-Vieil, qui accueille 88 détenus arrivés entre fin juillet et début août, a précisé à l'AFP le représentant local de l'Ufap.

Plusieurs dizaines d'entre eux contestent leur transfert et leurs conditions de détention à Vendin-le-Vieil devant la justice administrative ou des juges des libertés et de la détention, en vain pour l'instant.

Sollicitée par l'AFP, l'administration pénitentiaire n'était pas en mesure de commenter cet incident dans l'immédiat.

