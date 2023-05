Des étudiants franciliens sans logement pendant les JO ? [À Vrai Dire]

C'est depuis quelques jours, une publication virale, partagée et repartagée des dizaines de milliers de fois sur Facebook et Twitter. Des étudiants parisiens seraient contraints de quitter leur logement pour faire face à la demande d'hébergement qui risque d'augmenter à l'été 2024, pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

En réalité, il s’agirait, pour eux, d’un prêt temporaire de leur logement, au profit du personnel accrédité par le CIO, comme les forces de l’ordre, venues de toute la France pour assurer la sécurité de l’événement.

Les étudiants en colère déplorent que plus de 3.000 de leurs logements seront “réquisitionnés” et sont plutôt méfiants face aux mesures compensatoires proposées par les bailleurs.