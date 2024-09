Des maîtres du sauna s'affrontent dans une compétition hypnotisante aux Pays-Bas

Le Japonais Itsuki Minotani interprète "Shape of Love" lors des championnats du monde de sauna ("Aufguss"), à Voorst, aux Pays-Bas, le 9 septembre 2024

Les lumières se tamisent et le public se tait lorsque Karoline Kristensen apparait, vêtue d'un maillot de bain, sur une scène qui sort de l'ordinaire : la température affiche 80 degrés et le public est nu.

Au son d'une musique hypnotisante, cette "maître du sauna" de 21 ans verse de l'eau parfumée sur un lit de pierres, libérant un nuage de vapeur qu'elle diffuse délicatement vers le public avec une serviette.

Elle fait partie d'un groupe de praticiens du bien-être qui se réunit cette semaine dans une station thermale au cœur des Pays-Bas pour participer à un concours annuel.

Plus connue sous son nom allemand "Aufguss", qui signifie "Infusion de vapeur", la compétition rassemble seize nations qui se disputent un titre dans des épreuves individuelles et par équipes.

"Aufguss est un art. C'est une façon théâtrale de faire du sauna", déclare Lasse Eriksen, vice-président du concours Aufguss WM et membre du jury.

La Hongroise Boglarka Volper interprète "Miss Monster's Tale" au cours des championnats du monde de sauna ("Aufguss"), à Voorst, aux Pays-Bas, le 9 septembre 2024 AFP

Les maîtres du sauna "doivent créer une bonne vapeur, montrer le style et la technique et se connecter avec le public", explique-t-il à l'AFP.

"Ce moment magique, c'est celui où la chaleur, les odeurs et l'histoire se combinent pour offrir au public une expérience incroyable."

Les maîtres du sauna sont jugés sur plusieurs points : la façon dont ils contrôlent la vapeur et la température, leur habilité à agiter une ou deux serviettes et la manière dont leur histoire capte les spectateurs, précise-t-il.

"Show Aufguss" a débuté en Italie en 2009 et s'est rapidement répandu dans le monde entier, ajoute-t-il.

Actuellement, la plupart des concurrents viennent de pays européens, mais cette forme d'art connaît également un grand succès au Japon.

Des performances torrides

Une grande partie des spectacles met en vedette l'habileté des maîtres avec leurs serviettes, qui répandent de la vapeur sur les spectateurs.

L'Italien Massimo Gelli interprète "The Water Doctor" lors des championnats du monde de sauna ("Aufguss"), à Voorst, aux Pays-Bas, le 9 septembre 2024 AFP

Pour des raisons d'hygiène, le public doit être nus et vêtu d'une simple serviette. Ce qui aide également les maîtres du sauna, plaisante M. Eriksen.

"On dit toujours aux acteurs de théâtre nerveux d'imaginer leur public nu. Et bien, ici, ils ne peuvent pas être nerveux parce que c'est l'endroit le plus nu au monde !"

Tout au long des six jours de compétition, les maîtres du sauna donnent des spectacles de quinze minutes dans le "sauna-théâtre" pouvant accueillir jusqu'à 180 personnes.

Certaines performances relatent des contes sur l'univers mais d'autres portent des messages contemporains puissants, comme la performance anti-guerre de Mme Kristensen et du Tchèque Jiri Zakovsky.

"Chair de poule"

L'ancienne sauveteuse danoise a réalisé sa performance en s'appuyant sur l'histoire des nageuses réfugiées syriennes Yusra et Sarah Mardini, qui ont failli se noyer en mer en fuyant leur pays déchiré par la guerre avant de participer aux Jeux olympiques.

Des visiteurs aux championnats du monde de sauna à Voorst, aux Pays-Bas, le 9 septembre 2024 AFP

Elle a fini sa performance sous les acclamations du public.

"Ces maîtres sont les meilleurs au monde, ils sont fantastiques dans ce qu'ils font et quelle meilleure façon de se détendre que de s'asseoir dans le sauna et de les regarder", s'exclame un membre du public, demandant à garder l'anonymat.

"Je l'aime !", renchérit Yvan Fermyn, membre du jury belge et participant de longue date à Aufguss.

Il raconte qu'il y a quelques mois, un journaliste lui a demandé s'il appréciait toujours le spectacle après tant d'années. "Cela me donne encore la chair de poule."