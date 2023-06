Des représentants des Premières nations réunis à Paris

En lien avec la délégation générale du Québec à Paris, ce tient en ce moment, un temps d'échanges avec une délégation des Premières Nations, ces peuples autochtones du Canada. L'occasion pour elle d'échanger, en France, sur le thème "Identités et territoires. Créations, actions et processus de guérison". Pour en parler, nos invitées sont Elena PERLINO, photographe, et Maya COUSINEAU MOLLEN, écrivaine de la nation innu.