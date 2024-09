Des ventilateurs pour tenter de sauver un match de cricket

Les jardiniers ont utilisé des ventilateurs pour tenter de sécher une partie du terrain gorgée d'eau avant le début d'un match de cricket entre l’Afghanistan et la Nouvelle-Zélande

Ventilateurs et rouleaux de gazon n'ont pas suffi: le match de cricket entre l'Afghanistan et la Nouvelle-Zélande qui devait se tenir mardi à Greater Noida, près de New Delhi, a été reporté en raison de l'état du terrain, rendu impraticable par dix jours de pluie.

Des jardiniers avaient pourtant bâché certaines zones du terrain tandis que d'autres ont utilisé des ventilateurs électriques pour tenter de sécher la pelouse, qui ne dispose pas de système de drainage efficace.

Les équipes ont même posé à la hâte de la terre sèche et du gazon frais dans les zones les plus humides du site, sans effet.

"Il s’agit d’un énorme gâchis. Nous ne reviendrons jamais ici", a déclaré un responsable de l'Afghanistan Cricket Board aux médias indiens. La Nouvelle-Zélande de Tim Southee n'a pas réagi publiquement à ce report, le deuxième en deux jours.