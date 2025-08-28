Deux adolescentes percutées mortellement par un train près de Bordeaux

Le
28 Aoû. 2025 à 09h08 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'entrée d'un tunnel ferroviaire où deux adolescentes ont été tuées après avoir été heurtées par un train à Lormont, dans la banlieue de Bordeaux, le 28 août 2025 en Gironde

L'entrée d'un tunnel ferroviaire où deux adolescentes ont été tuées après avoir été heurtées par un train à Lormont, dans la banlieue de Bordeaux, le 28 août 2025 en Gironde

AFP
Christophe ARCHAMBAULT
Partager 2 minutes de lecture

Deux adolescentes ont été percutées mortellement par un train jeudi matin à Lormont, près de Bordeaux, dans des circonstances qui restent encore à définir, a-t-on appris auprès des pompiers et de la police, confirmant une information d'Ici Gironde.

Les services de secours et les forces de l'ordre sont intervenues sur place à l'entrée d'un tunnel ferroviaire peu après 07h00 du matin, a-t-on indiqué de même sources.

Les deux jeunes filles étaient à pied, aucun véhicule n'a été retrouvé, a-t-on précisé de source policière.

Selon deux sources proches du dossier, le père de l'une des deux jeunes filles, toutes deux âgées d'une quinzaine d'années, a signalé sa disparition dans la nuit, en constatant qu'elle n'était pas rentrée chez elle après avoir passé la journée avec sa copine.

Il l'a ensuite géolocalisée à proximité des voies ferrées, où les deux jeunes filles s'étaient filmées la veille, selon une vidéo postée sur le compte Snapchat de l'une des deux. Il s'est alors rendu sur place, où il a retrouvé les corps sans vie des deux adolescentes, ont encore indiqué ces deux sources proches du dossier.

Un ruban "police nationale" a été posé pour empêcher l'accès à la zone.

Tous les véhicules des forces de l'ordre, dont un de la police technique et scientifique, ont quitté les lieux à la mi-journée tout comme les deux fourgonnettes des pompes funèbres qui étaient stationnées devant le tunnel, a constaté l'AFP.

La SNCF "ne s'exprimera pas sur le sujet", a indiqué son service de presse, renvoyant vers le parquet de Bordeaux, qui n'a pas encore communiqué sur le sujet.

mca-pll-myr/gf/pta/dch

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

Des cellules dans un couloir de la prison de Vendin-le-Vieil, le 14 mai 2025 dans le Pas-de-Calais
Société

Des détenus provoquent une inondation à la prison pour narcotrafiquants de Vendin-le-Vieil

Des policiers et services de secours sur la scène d’une attaque par armes à feu à l’Eglise de l’Annonciation et l'Ecole catholique de Minneapolis, dans le Minnesota, le 27 août 2025
Société

Attaque de Minneapolis: les enquêteurs à la recherche du mobile

Le mémorial en hommage à Ilan Halimi à Epinay-sur Seine (Seine-Saint-Denis) le 15 août 2025, après sa dégradation
International

Ilan Halimi: deux hommes interpellés en Seine-Saint-Denis, suspectés d'avoir abattu un olivier lui rendant hommage

44.8765, -0.51919

À la une

Économie

Sénégal: un an après la révélation de la dette cachée, le FMI ouvre la porte à des nouveaux appuis budgétaires

International

Guerre en Ukraine: au moins 14 morts et plus de 30 blessés après de nouvelles attaques russes sur Kiev

International

Argentine: le président Javier Milei visé par des jets de projectiles lors d'une manifestation à Buenos Aires

International

Après la Moldavie, Macron et Merz veulent réaffirmer la renaissance du couple franco-allemand

International

États-Unis : nouveau tour de vis sécuritaire de Donald Trump

Danemark

Groenland: après des révélations de la télé danoise sur l'ingérence américaine, le chargé d'affaires américain convoqué

Afrique

Côte d'Ivoire: six fonctionnaires ivoiriens "enlevés" par des supplétifs de l'armée burkinabè près de la frontière

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Terriennes

"Le voisinage est un maillon fondamental" pour lutter contre les violences conjugales ou domestiques