Deux adolescentes percutées mortellement par un train près de Bordeaux

Le
28 Aoû. 2025 à 12h18 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Paul LARGILLIERE, Gaël FAVENNEC
© 2025 AFP
L'entrée d'un tunnel ferroviaire où deux adolescentes ont été tuées après avoir été heurtées par un train à Lormont, dans la banlieue de Bordeaux, le 28 août 2025 en Gironde

AFP
Christophe ARCHAMBAULT
Partager 2 minutes de lecture

Deux adolescentes, dont les parents avaient signalé la disparition dans la nuit, ont été percutées mortellement par un train jeudi matin dans un tunnel à Lormont, près de Bordeaux.

"Les circonstances, y compris l'heure du décès, restent à déterminer, et ce d'autant qu'aucun conducteur de train n'a signalé à ce stade cette percussion, qui n'a pas nécessairement été frontale", précise le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul, dans un communiqué.

Les deux jeunes filles, âgées de 14 ans et 15 ans, ont pu être happées par un train dans le tunnel sans que le conducteur ne s'en aperçoive, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, pour qui l'absence de signalement par le personnel SNCF étaye cette hypothèse accidentelle.

La SNCF a pour sa part indiqué à l'AFP qu'elle "ne s'exprimera(it) pas".

Selon le magistrat, les parents des deux jeunes filles, "demeurant pour l'une à Lormont et l'autre à Bordeaux" ont signalé leur disparition au commissariat de Bordeaux dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Ce matin, aux environs de cinq heures et demi, le père de l'une d'elles a découvert le corps sans vie de sa fille et de son amie, sur les voies de chemin de fer situées dans un tunnel à Lormont. Il s'était rendu sur les lieux après avoir reçu de la part d'une amie de sa fille une photo prise par celle-ci à l'entrée du tunnel hier après-midi", poursuit M. Gaudeul dans son communiqué.

Cellule d'écoute

Une enquête aux fins de recherche des causes de la mort a été ouverte immédiatement et confiée au commissariat de police de Bordeaux, indique-t-il encore.

Plusieurs véhicules des forces de l'ordre, dont un de la police technique et scientifique, sont restés sur place toute la matinée, près du pont d'Aquitaine qui enjambe la Garonne entre Bordeaux et Lormont, a constaté l'AFP.

Ils ont quitté la zone, délimitée par un ruban "police nationale", à la mi-journée, tout comme deux fourgonnettes des pompes funèbres qui étaient stationnées devant le tunnel.

La circulation des trains a été interrompue sur cette voie le temps de leurs investigations.

Une cellule d'écoute psychologique "au profit des familles des deux jeunes filles a été mise en place immédiatement", dans des locaux mis à disposition par la mairie de Lormont, selon le parquet.

Le maire de Lormont, commune limitrophe de Bordeaux, doit tenir une conférence de presse à 15h30.

Société
FRANCE

