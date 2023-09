Deux détenus de Fleury-Mérogis s'évadent lors d'une sortie en forêt de Fontainebleau

Ils ont profité d'une pause pour se faire la belle. Deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) se sont évadés mardi après-midi lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), et étaient toujours recherchés mercredi soir.

Ils participaient à une sortie course à pied avec d'autres détenus et des encadrants, selon une source proche du dossier.

Prétextant une envie pressante, ils se sont éloignés et ne sont pas revenus, a détaillé cette source.

Ils se sont évadés dans les environs du secteur des Gorges de Franchard, selon une source policière.

Une enquête pour évasion a été ouverte et confiée à la compagnie de gendarmerie d'Evry, a indiqué le parquet d'Evry.

Mandats de recherche

"Tous les moyens sont déployés" pour les retrouver, et des mandats de recherche ont été lancés, a ajouté le parquet.

Un des détenus avait été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et devait sortir en 2024. Le second purgeait une peine pour agression sexuelle et exhibition sexuelle jusqu'en 2026, a précisé le ministère public.

"Ce sont des permissions de sortie encadrées par l'Administration pénitentiaire et octroyées sur décision judiciaire", a précisé le parquet

"Cette évasion nous conduit à être très vigilants et attentifs" aux propositions de sortie accordées aux détenus par l'autorité judiciaire, a réagi le directeur interrégionale de l'administration pénitentiaire, Stéphane Scotto.

Ces sorties sont accordées à des détenus dans le cadre d'aménagements de peine, a-t-il expliqué.

"Cet aménagement de peine n'a pas été fructueux, mais il l'a été en revanche pour d'autres personnes détenues qui participaient à cette permission de sortie et qui ont pleinement rendu positif son déroulement", a-t-il ajouté.

"On est sur des faits heureusement isolés", a souligné M. Scotto, rappelant que ces sorties sont des "éléments favorisant la réinsertion" des détenus et des "gages de prévention de la récidive".

Au total, huit détenus participaient à cette sortie en forêt, selon le secrétaire local de Force Ouvrière à Fleury-Mérogis, Denis Kandassamy.

"Force Ouvrière demande un meilleur encadrement de ces activités extra-muros et une meilleure sélection des profils", a-t-il réagi.

En juin dernier, un détenu s'était évadé de la prison de Fleury-Mérogis en utilisant une nacelle installée pour des travaux, avant d'être interpellé quelques heures plus tard.

Plus grand centre pénitentiaire d'Europe, la prison de Fleury-Mérogis comprenait 3.922 détenus au 1er août 2023, femmes et mineurs compris, pour 2.853 places, soit un taux d'occupation de 137,5%, selon le ministère de la Justice.