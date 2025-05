Deux hommes reconnus coupables d'avoir abattu un arbre célèbre en Angleterre

L'abattage de ce célèbre érable en 2023 avait choqué le Royaume-Uni. Deux hommes ont été reconnus coupables vendredi d'avoir scié à la tronçonneuse, sans raison apparente, le Sycamore Gap tree, un arbre jouxtant le mur d'Hadrien immortalisé dans de nombreux films et séries.

Daniel Graham, 39 ans, et Adam Carruthers, 32 ans, sont accusés d'avoir pris le volant en pleine nuit fin septembre 2023, d'avoir marché 20 minutes jusqu'au site avant de se filmer en train d'abattre et d'emporter un morceau du tronc comme trophée dans leur coffre.

Jugés depuis la semaine dernière devant le tribunal de Newcastle (nord-est de l'Angleterre), les deux hommes n'ont montré aucune émotion à l'annonce de sa décision. Ils seront fixés sur leur peine le 15 juillet et risquent une "longue période de détention", a indiqué la juge.

Le majestueux Sycamore Gap tree, qui se tenait depuis près de deux siècles isolé entre deux collines dans un paysage spectaculaire, est connu dans le monde entier depuis son apparition dans "Robin des Bois: Prince des voleurs" avec Kevin Costner en 1991.

Les dommages causés à cet arbre sont estimés à plus de 622.000 livres (plus de 724.000 euros), et ceux subis par le mur d'Hadrien voisin, un site romain classé par l'Unesco, à 1.144 livres (1.350 euros).

Les anciens amis, qui nient les faits et s'accusent mutuellement, n'ont pas donné d'explication.

"Nous entendons souvent parler d'actes de vandalisme gratuits, mais ce terme n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui pour décrire les actions de ces individus", a souligné vendredi Kevin Waring, l'un des responsables de la police de Northumbrie.

Cet abattage a provoqué l'émotion et la colère au Royaume-Uni, tant l'arbre était aimé du grand public.

Daniel Graham est en détention provisoire depuis décembre "pour sa propre sécurité" selon la juge, et le restera jusqu'au prononcé de la peine. Une décision similaire a été prise vendredi pour Adam Carruthers, dont la compagne a notamment dit avoir été suivie jusqu'à son domicile.

Les deux hommes avaient d'ailleurs caché leur visage derrière des cagoules en arrivant au tribunal lors d'une précédente audience il y a un an.

Daniel Graham (G) et Adam Carruthers (D), le visage couvert, arrivent au tribunal de Newcastle le 15 mai 2024, accusés d'avoir abattu le célèbre Sycamore Gap tree en septembre 2023 AFP

Selon le procureur Richard Wright, ils s'étaient après leur geste "délectés" de la couverture médiatique suscitée et s'étaient envoyés des messages pour se féliciter d'une histoire devenue "virale".

Lieu de mariage et de souvenirs familiaux, extrêmement photogénique, l'érable avait été élu arbre anglais de l'année en 2016.

Sa perte avait "profondément ému dans le nord-est (de l'Angleterre), mais aussi à l'échelle nationale et internationale", a réagi l'agence gouvernementale Historic England.

"Cette destruction inutile de septembre 2023 a suscité une vague de chagrin et d'incrédulité, qui a montré la force du lien qui unit les gens à la nature et au patrimoine", a ajouté l'organisation.

"Mission débile"

Dénonçant une "mission débile", l'accusation avait fait diffuser devant le tribunal une vidéo montrant selon elle l'abattage de l'arbre, retrouvée dans le téléphone de Daniel Graham.

Tournée dans l'obscurité, elle permet d'entendre le bruit "reconnaissable" d'une tronçonneuse puis celui de la chute d'un arbre. Elle avait été envoyée à Adam Carruthers, qui l'a lui-même transférée à sa compagne.

Les métadonnées de la vidéo indiquent également que celle-ci a été tournée à proximité du Sycamore Gap tree, avait indiqué un expert de la police.

"C'est devenu viral, mondial. Ce sera au journal (de la chaîne de télévision britannique) ITV ce soir", avait aussi envoyé Daniel Graham à Adam Carruthers au lendemain des faits.

Vue aérienne du Sycamore Gap tree, près du mur d'Hadrien vers Hexham, dans le nord de l'Angleterre, le 28 September 2023 après avoir été abattu dans la nuit AFP

Ce dernier affirme qu'il n'était pas présent lors de l'abattage, tandis que M. Graham dit que sa voiture et son téléphone ont été utilisés à son insu.

Un mois après l'abattage, le Sycamore Gap tree a été découpé et enlevé par les autorités.

Depuis, le National Trust, l'organisme gérant de nombreux lieux du patrimoine britannique, dont l'endroit où se trouvait l'érable, a indiqué que de nouvelles pousses étaient apparues sur la souche de l'arbre.

Le National Trust a également récupéré des graines et obtenu 49 jeunes plants, objets de tous les soins, qui seront donnés à terme à des particuliers et des organisations dans tout le Royaume-Uni, pour être plantés notamment dans des hôpitaux, des jardins et des écoles.