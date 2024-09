Deux morts et quatre blessés dans une fusillade à Marseille dans de possibles narchomicides

Deux hommes ont été tués et quatre ont été blessés tard samedi dans une fusillade dans une cité des quartiers nord de Marseille, a-t-on appris dimanche de source policière et auprès du parquet, qui évoque de possibles narchomicides.

La fusillade a eu lieu un peu après 23H00 dans la cité des Iris, dans le XIVe arrondissement de la deuxième ville de France.

Les personnes tuées sont deux hommes âgés de 24 et 26 ans et les blessés ont entre 24 et 29 ans, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone, soulignant que le mode opératoire des homicides, perpétrés avec des fusils d'assaut de type Kalachnikov de calibre 7.62, laisse penser que cela pourrait être lié aux trafics de stupéfiants qui gangrènent la deuxième ville de France et notamment de nombreuses cités des quartiers populaires.

Si la plupart des victimes étaient connues des services de police, pour certaines d'entre elles pour des affaires de stupéfiants, aucune cependant ne présentait "un gros casier +stups+", a précisé le magistrat.

Un des quatre blessés a été hospitalisé avec un pronostic vital engagé, a indiqué M. Bessone.

Quelques heures après la fusillade, une opération de police a été déclenchée dans la cité des Iris, et celle voisine des Flamants, a indiqué sur le réseau social X le préfet de police des Bouches-du-Rhône Pierre-Edouard Colliex.

"Aujourd’hui, à la demande du ministre de l’Intérieur, @BrunoRetailleau, opération anti-stups massive, dans la Cité des Iris et des Flamants. Plus de 70 effectifs de police mobilisés, avec les CRS et les équipes cynophiles. Plus que jamais déterminés à rendre la cité aux habitants et traquer sans relâche ces criminels," a t-il écrit.

Un jeune homme de 19 ans avait été tué par balles dans cette même cité des Iris le 10 juillet, dans un "narchomicide", des homicides sur fond de trafic de stupéfiants qui frappent depuis des années la cité phocéenne, avec un niveau record de 49 morts atteint en 2023.

Selon les chiffres de l'AFP et du parquet dimanche, et en attendant plus ample information sur ces deux nouveaux morts, le phénomène est cependant en nette baisse en 2024, avec 13 narchomicides depuis le début de l'année.

D'après les informations de BFM Marseille Provence et du quotidien La Provence, les victimes se trouvaient dans un local associatif au pied d'un immeuble de la cité des Iris quand elles ont été atteintes par les balles du ou des tireurs.

Un véhicule a été retrouvé en feu un peu plus tard dans le même arrondissement, sans qu'il soit cependant immédiatement établi s'il s'agit de celui utilisé par les assaillants.