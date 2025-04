Discothèque de Saint-Domingue: deuil et identification des corps en attendant le bilan final

La République dominicaine fait son deuil tandis que les autorités poursuivent vendredi le triste labeur d'identification des plus de 200 victimes de l'effondrement de la discothèque de Saint-Domingue en attendant le bilan final.

Des dizaines de personnes sont toujours sans nouvelles de leurs proches et sont agglutinées devant la morgue alors qu'il ne reste plus d'espoir de trouver des survivants.

Jeudi après-midi, les autorités avaient annoncé que seules 123 autopsies et identifications avaient été réalisées alors que 221 corps ont déjà été sortis des décombres du Jet Set où les sauveteurs continuent de travailler sous une pluie battante vendredi.

Pour accélérer les identifications, douze médecins légistes et du personnel de soutien ont été embauchés, ont annoncé le parquet et le ministère de la Santé dans un communiqué.

Un homme montre une photo d'une proche dont il attend des nouvelles à l'extérieur de la discothèque dont le toit s'est effondré deux jours auparavant à Saint-Domingue, le 10 avril 2025 en République dominicaine AFP

Des tables supplémentaires ont également été mises en place pour les autopsies "qui sont pratiquées sans interruption depuis le début de l'événement", selon le texte.

Devant la morgue, les scènes d'angoisse et de tristesse se répètent comme les jours précédents avec des personnes cherchant leurs proches alors qu'une liste des corps identifiés est collée sur une tente provisoire.

"Cela fait de nombreux jours d'attente, de nombreux jours d'incertitude, cela a été fort, cela a été très dur pour nous", confiait jeudi soir à l'AFP Fany Martinez, 46 ans, qui attend la remise du corps de sa sœur résidant en Espagne et qui était en visite sur l'île.

Des secouristes transportent le corps d'une victime deux jours après l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, le 10 avril 2025 en République dominicaine AFP

Le ministre de la Santé, Victor Atallah avait précisé jeudi qu'il y aurait "possiblement encore" des morts sous les décombres, promettant de ne pas cesser le travail avant que chaque personne sache ce qui est arrivé à leur proche.

Dans un liste provisoire de victimes décédées, figurent notamment un couple de Français résidant en République dominicaine et un Italien. Washington avait déjà annoncé la veille le décès "d'au moins" un Américain. La presse a fait état d'un Kenyan, d'un Haïtien et de Vénézuéliens.

Commission d'enquête

De nombreuses funérailles devaient avoir lieu à travers le pays vendredi alors qu'un hommage national a été rendu jeudi à Rubby Perez, 69 ans, la star du merengue qui se produisait au Jet Set au moment du drame. Des centaines de fans ont défilé devant son cercueil.

Vue aérienne de la discothèque dont le toit s'est effondrée pendant un concert, le 9 avril 2025 à Saint-Domingue, en République dominicaine AFP

Des obsèques émouvantes d'une vingtaine de personnes décédées avait aussi lieu à Haina, périphérie de Saint-Domingue.

Le président Luis Abinader a prolongé le deuil national de trois jours supplémentaires et a annoncé la création d'une "commission d'experts nationaux et étrangers" pour "déterminer les causes" de ce qui est désormais considéré comme la plus grande tragédie du siècle. Cette catastrophe dépasse, en termes de bilan humain, l'incendie en 2005 d'une prison à Higuey (est) qui avait coûté la vie à 136 détenus.