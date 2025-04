Discothèque de Saint-Domingue : les recherches se concentrent sur les morts

Les secouristes ont quasiment abandonné jeudi tout espoir de retrouver des survivants sur le site de la discothèque Jet Set à Saint-Domingue dont l'effondrement du toit a fait 184 morts, la pire catastrophe du siècle en République dominicaine.

Les recherches se concentrent sur les cadavres après que les autorités ont indiqué qu'il n'y avait "plus d'espoir raisonnable de retrouver des survivants" à la tragédie sur laquelle une enquête sera ouverte dès la fin des fouilles.

Aucune personne vivante n'a été sortie des décombres depuis mardi après-midi. Mercredi soir, le bilan s'est brutalement alourdi de 60 morts supplémentaires.

"Malheureusement, on vous informe qu'à ce jour nous avons 184 personnes récupérées (décédées), selon le certificat de l'Inacif", l'institut médico-légal, a annoncé le directeur du Centre des opérations d'urgence (COE), Juan Manuel Mendez mercredi soir.

Il a ajouté que les secouristes ne quitteraient pas les lieux "tant qu'une personne s'enquerrait d'une victime" après la catastrophe dont les causes demeurent inconnues.

Des dizaines de personnes s'agglutinaient avec l'angoisse autour de la discothèque, des hôpitaux et de la morgue en attendant des nouvelles ou l'identification de leurs proches.

L'un brandit une photo, d'autres se tiennent dans les bras et pleurent. Une liste de noms des tués a été placée sur la bâche d'une tente à côté de l'endroit où les corps arrivent.

Jose Santana a perdu quatre membres de sa famille. "Hier nous avons passé la journée (à aller) de clinique en clinique, d'hôpital en hôpital et devant le Jet Set, à la recherche de nos frères, espérant les retrouver vivants".

Fichier vidéo "Malheureusement, ce (mercredi) matin, on nous a annoncé qu'ils étaient tous morts".

Mercedes Lopez cherche l'un de ses fils porté disparu. "On ne nous a donné aucune information, on ne l'a trouvé ni sur les listes (de morts) ni dans les hôpitaux", raconte-t-elle à l'AFP. "C'est de l'angoisse et beaucoup de douleur".

"Ma sœur est en soins intensifs", déclare pour sa part Juan Francisco Rosario. "J'ai aussi un neveu dans un état sérieux, et une nièce qui est décédée et dont nous n'avons pas encore reçu le corps".

"Nous sommes totalement choqués, attristés, déchirés par ce désastre, cette tragédie, qui a touché l'ensemble du peuple dominicain."

Un trou béant

Cette catastrophe, qui a coûté la vie au très populaire chanteur de merengue Rubby Pérez, qui se produisait sur scène, dépasse désormais, en termes de bilan humain, l'incendie en 2005 d'une prison à Higuey (est) qui avait coûté la vie à 136 détenus.

Des images aériennes montrent un trou béant à la place du toit de l'établissement qui s'est écroulé à 00H44 (04H44 GMT) mardi alors qu'entre 500 et 1.000 personnes assistaient au concert de Rubby Perez.

Des pelles mécaniques et grues étaient à l'œuvre pour dégager l'entrelacs de blocs de béton et de ferrailles.

Des équpes de secours sur le site de l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, le 9 avril 2025 en République dominicaine AFP

Trois cents secouristes travaillaient sur les lieux, épaulés par des équipes venues d'Israël et de Porto Rico, et avec deux chiens entraînés à la recherche de cadavres.

Les autorités n'ont pas donné de bilan de personnes disparues dans l'immense discothèque.

M. Mendez avait souligné mercredi que "l'identification des corps" était en cours et que l'Institut médico-légal allait fournir des indications sur la nationalité des victimes.

Au moins un Américain figure parmi les victimes, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio dans un communiqué en adressant ses pensées "aux familles et aux proches touchés par cet événement dévastateur".

Mort sur scène

Le concert de Rubby Perez, dont le corps a été exhumé des décombres, avait attiré de nombreux fans et célébrités. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir le toit s'effondrer alors que le chanteur se trouve sur scène. D'autres vidéos sur les réseaux sociaux montrent des employés balayer l'établissement avant le drame pour enlever cailloux et petits débris tombés du plafond.

Des sauveteurs transportent le corps d'une victime sur le site de l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, le 9 avril 2025 en République dominicaine AFP

La musique de celui qui était surnommé "la voix la plus aiguë du merengue", a fait le tour de l'Amérique latine et caribéenne et de la planète.

De nombreux artistes ont honoré sa mémoire sur les réseaux sociaux. Il doit être enterré jeudi après un hommage.

Le président dominicain Luis Abinader a décrété trois jours de deuil national.

Le pape François a envoyé un message aux Dominicains se disant "très peiné" par le "tragique effondrement" et présentant "ses sincères condoléances aux familles".