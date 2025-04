Discothèque de Saint-Domingue: vers la fin des opérations de secours sur un bilan d'au moins 124 morts

Les équipes de secours, qui n'ont plus trouvé de survivant depuis mardi après-midi, prévoient la fin des opérations de recherche mercredi quand ils auront extrait 20 corps détectés dans les décombres de la discothèque dont le toit s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi, provoquant la mort d'au moins 124 personnes.

Le bilan devrait donc s'alourdir encore, sous réserve que ces corps n'avaient pas déjà été comptabilisés dans le bilan officiel réalisé régulièrement par le directeur du Centre d'opérations d'urgence (COE), Juan Manuel Mendez.

En attendant, des dizaines de proches s'agglutinent toujours autour de la discothèque, des hôpitaux et de la morgue en attendant des nouvelles ou l'identification de leurs proches.

Fichier vidéo Un brandit une photo, un autre attend tête baissée. Une liste de noms de victimes a été placée sur la bâche d'une tente à côté de l'endroit où les corps arrivent.

Mercedes Lopez cherche l'un de ses fils porté disparu. "On ne nous a donné aucune information, on ne l'a trouvé ni dans les listes (de morts) ni dans les hôpitaux", raconte-t-elle à l'AFP. "C'est de l'angoisse et beaucoup de douleur", ajoute-t-elle.

"Nous avons l'espoir que Dieu le sortira de là vivant", dit Larissa Minier, qui s'accroche à un infime espoir de retrouver son frère.

Trou béant

Des équpes de secours sur le site de l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, le 9 avril 2025 en République dominicaine AFP

"En ce moment, nous effectuons une extraction de 20 corps que nous avons visualisés. Nous en avons sorti 12. (...) Nous prévoyons de terminer les opérations de recherche aujourd'hui", a affirmé le général José Luis Frometa Herasme, chef du Corps des Pompiers de Saint-Domingue.

Des images aériennes montrent un trou béant à la place du toit de l'établissement et des pelles mécaniques pour dégager l'entrelacs de blocs de béton et de ferrailles.

Trois cents secouristes travaillent depuis 36 heures, avec l'appui d'équipes venues d'Israël et de Porto Rico arrivées en renfort.

M. Mendez a souligné lors du premier point dans la matinée que "l'identification des corps" était en cours et que l'Institut médico-légal de République dominicaine aller donner des indications sur la nationalité des victimes.

Des équpes de secours sur le site de l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, le 9 avril 2025 en République dominicaine AFP

Au moins un Américain figure parmi les victimes, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio dans un communiqué dans lequel il dit que ses pensées vont "aux familles et aux proches touchés par cet événement dévastateur (...) qui a entraîné la mort malheureuse d'au moins un citoyen américain et de résidents permanents légaux américains".

M. Mendez a également indiqué que "le nombre de 155 transferts (vers les hôpitaux) reste inchangé depuis mardi après-midi", ce qui signifie que les sauveteurs n'ont sorti que des corps des décombres depuis mardi soir.

Les autorités ont appelé la population à faire des dons de sang.

Fichier vidéo Il s'agit de l'une des pires catastrophes de l'histoire récente du pays, marquée par une explosion à San Cristobal, dans la périphérie de Saint-Domingue (38 morts) il y a deux ans et, en 2005, par l'incendie d'une prison à Higuey (est) qui avait coûté la vie à 136 détenus.

Les médias estiment qu'entre 500 et mille personnes se trouvaient au Jet Set, établissement prisé des noctambules et fréquenté par des célébrités. Les autorités n'ont pas communiqué le nombre de disparus.

Mort sur scène

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir le toit s'effondrer pendant que le chanteur Rubby Pérez est sur scène.

Des sauveteurs transportent le corps d'une victime sur le site de l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, le 9 avril 2025 en République dominicaine AFP

Son corps a été exhumé des décombres dans la nuit, ont confirmé les autorités.

La musique de celui qui était surnommé "la voix la plus aiguë du merengue", a fait le tour de l'Amérique latine et caribéenne et de la planète.

De nombreux artistes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. "L'ami et l'idole de notre genre vient de nous quitter", a regretté un autre mythe de ce rythme dansant, Wilfrido Vargas.

Il doit être enterré jeudi après un hommage au théâtre national.

Le président dominicain Luis Abinader s'est rendu sur place dans la matinée de mardi et a décrété trois jours de deuil national en hommage aux victimes de la tragédie.