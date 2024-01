Disparition d'Amandine Estrabaud : Guerric Jehanno condamné pour la troisième fois à 30 ans

Guerric Jehanno, principal suspect dans l'affaire de la disparition, il y a plus de dix ans, d'Amandine Estrabaud, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour viol et meurtre, vendredi, à l'issue d'un troisième procès à Montauban.

"Ca y est c'est tombé, 30 ans", a indiqué dans la nuit de vendredi à samedi Me Pierre Debuisson, avocat de la famille à l'AFP à l'annonce du verdict.

"Aucun dossier criminel français ne s'est jamais soldé par trois condamnations à 30 ans de réclusion criminelle dans une affaire sans corps, sans aveu, sans une goutte de sang et sans ADN", a-t-il affirmé, dans un communiqué à l'AFP.

"Cette troisième décision exceptionnelle vient balayer définitivement l'idée, répandue chez certains criminels, qu'il suffit de faire disparaître un corps pour être acquitté devant une cour d'assises", a-t-il ajouté.

Des éléments de cette affaire rappellent un dossier criminel en cours: la disparition en 2020 de Delphine Jubilar dans le Tarn.

Dans cette affaire également sans corps, ni aveux, ni témoin, ni scène de crime, Cédric Jubillar, peintre plaquiste aujourd'hui âgé de 36 ans et soupçonné du meurtre de son épouse, nie toute responsabilité.

Guerric Jehanno, maçon de 35 ans aujourd'hui, avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle en 2020 par la cour d'assises du Tarn, confirmée ensuite en appel. Cette décision avait été annulée en 2022 par la Cour de cassation pour vice de procédure.

Connaissant la victime et présentant un alibi qui ne tenait pas selon l'accusation, il était le seul profil suspect à avoir été retenu lors des trois ans d'enquête sur la disparition le 18 juin 2013 dans le Tarn d'Amandine Estrabaud, 30 ans.

Après avoir quitté le lycée de Castres où elle travaillait comme surveillante, pour se rendre à pied à Rocquecourbe où elle habitait, elle avait été aperçue devant son domicile, par une voisine, alors qu'elle descendait d'un fourgon blanc avec un homme.

Ce jour-là, Guerric Jehanno, qui habitait avec sa mère dans ce même village du Tarn, travaillait sur un chantier à Roquecourbe.

La tenue de travail et le véhicule de l'entreprise pour laquelle il travaillait étaient similaires à ceux aperçus par la voisine d'Amandine.

De plus, l'alibi de l'homme qui avait affirmé avoir joué à la Playstation toute la soirée où Amandine a disparu, ne tenait pas. Les données de la console indiquaient que la soirée de la disparition, était la seule de la semaine où il ne l'a pas allumée.

Après avoir été placé en garde à vue en 2014 et relâché sans aucune charge, Guerric Jehanno avait été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire en avril 2016.

Des codétenus affirmeront alors qu'il leur avait décrit la façon dont il aurait violé et tué une femme de son village, dessinant même un plan où était écrit le prénom "Amandine", détaillant le lieu où il aurait enterré le corps.

Il expliquera ensuite aux enquêteurs que ces plans désignaient des emplacements de cueillette de champignons et de pêche.