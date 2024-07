Disparition de Lina: nouvelles recherches sans succès dans les Vosges

Les recherches se sont poursuivies mercredi dans les Vosges, apparemment sans succès, pour tenter de localiser Lina, 15 ans, disparue en septembre dernier en Alsace, alors qu'émerge la personnalité d'un suspect qui s'est suicidé il y a trois semaines.

En fin d'après-midi, des journalistes de l'AFP ont vu plusieurs dizaines de gendarmes engager une battue dans la Forêt communale d'Anould, dans le département des Vosges, à une quarantaine de kilomètres au sud du lieu de disparition de l'adolescente. Les forces de l'ordre ont invité les reporters à faire demi-tour.

Au total, 80 gendarmes, dont certains conduisant des motos de cross, sont de nouveau mobilisés, issus de la cellule d'enquête sur cette disparition, des gendarmes de la région Grand Est et de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN), au travail depuis mardi.

"C'est de la très moyenne montagne, puisqu'on culmine à peu près à 650 mètres maximum dans ce secteur, donc c'est quand même fréquenté", a expliqué Alain Boulanger, président du Club Vosgien de Saint-Dié-des-Vosges, qui connaît bien la région.

Cependant, rappelle M. Boulanger, "on laisse de plus en plus la végétation reprendre ses droits, donc on ferme des sentiers". Si un corps a été dissimulé, "c'est très possible que personne ne tombe sur ce corps pendant des mois et des mois."

Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP qu'il y avait "potentiellement plein d'endroits à fouiller". A ce stade, "on ne sait pas où est Lina. Elle peut être dans les Vosges, mais elle peut être ailleurs."

"Importants moyens déployés"

Mardi, la procureure de Strasbourg Yolande Renzi avait indiqué que les "importants moyens déployés" dans la journée n'avaient "pas encore permis de retrouver quelque trace que ce soit de Lina".

Ces fouilles, appuyées par des chiens formés à la recherche de restes humains, sont conduites après l'annonce vendredi de la découverte du "profil génétique" de Lina dans une voiture volée, retrouvée dans le sud de la France.

Une photo de Lina est accrochée à un arbre près de l'endroit où la jeune fille a disparu, le 30 juillet 2024 à Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin AFP

L'analyse de la géolocalisation du véhicule a conduit les enquêteurs à s'intéresser à "certaines zones de la région", a expliqué la procureure. Il s'agit pour eux de retracer le parcours de la voiture et d'explorer les endroits où le véhicule s'est arrêté et où Lina a pu être emmenée.

Le véhicule dans lequel a été trouvé l'ADN de Lina était recherché par les enquêteurs, qui avaient établi qu'il se trouvait non loin du lieu de la disparition de l'adolescente en septembre 2023.

Selon une source proche de l'enquête, le conducteur s'est suicidé en juillet à Besançon.

D'après L'Est républicain, ce suspect, Samuel G., est un homme de 43 ans qui devait comparaître le 22 juillet pour des vols avec violences commis en août 2023. Mais il s'est pendu chez lui le 10 juillet. Selon le journal, le quadragénaire avait effectué des séjours en hôpital psychiatrique et avait été placé sous contrôle judiciaire.

Suspect dépressif

Le procureur de la République à Besançon, Etienne Manteaux, a confirmé à l'AFP qu'un homme né le 10 septembre 1980, placé sous contrôle judiciaire avant sa comparution pour vols avec violences, s'était suicidé avant l'audience, mais il n'a pas confirmé qu'il s'agissait du suspect dans l'enquête sur la disparition de Lina.

Selon une source proche du dossier, cet homme était déjà connu des services de police et justice pour vols, vols avec violences, refus d'obtempérer, conduite sous stupéfiants mais n'était pas connu pour des agressions sexuelles. Il était dépressif et ne travaillait plus.

La découverte du profil génétique de Lina dans la voiture constitue une "avancée majeure", avait salué la procureure de Strasbourg vendredi, estimant que cela "devrait permettre de localiser Lina".

Il reste cependant à "déterminer les circonstances dans lesquelles elle est montée dans ce véhicule".

L'adolescente a disparu samedi 23 septembre 2023 en fin de matinée alors qu'elle avait quitté son domicile de Plaine (Bas-Rhin), au pied du massif des Vosges, pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, distante d'environ trois kilomètres. Elle devait prendre le train pour aller retrouver son petit ami à Strasbourg.

bur-mlx-bkr-bar/bdx/or