Disparition du petit Emile: presque 21 mois de mystère

Voici une chronologie de l'enquête depuis le 8 juillet 2023, jour de la disparition mystérieuse du petit Emile Soleil dans les Alpes-de-Haute-Provence jusqu'au placement en garde à vue mardi de ses grands-parents maternels et de deux de leurs enfants majeurs.

Disparition, premières recherches

Le 8 juillet 2023, à 17h15, Emile, alors âgé de deux ans et demi, est aperçu pour la dernière fois par deux voisins au Haut-Vernet, hameau de 25 habitants à 1.200 mètres d'altitude, sur les flancs du massif des Trois Évêchés (Alpes-de-Haute-Provence). Il venait d'arriver pour les vacances d'été dans la résidence secondaire de ses grands-parents maternels.

Ses parents, des catholiques traditionalistes, habitent La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône) et ne sont pas au hameau au moment de la disparition.

Vue du Vernet, le village des Alpes-de-Haute-Provence à proximité duquel des ossements correspondant au corps du petit Emile ont été retrouvés, le 31 mars 2024 AFP

La gendarmerie est alertée vers 18h00 et une enquête avec appel à témoins débute le lendemain. Des centaines d'anonymes se joignent à des battues les deux premiers jours. Enquêteurs et militaires poursuivent en vain l'inspection de 97 hectares de champs, bois et terrains escarpés.

La trentaine de maisons du hameau, rattaché à la commune du Vernet, sont fouillées, les habitants interrogés.

Ouverture d'une information judiciaire

Le 18 juillet, le parquet de Digne ouvre une information judiciaire justifiée par "la complexité de l'affaire" et les investigations basculent au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) où deux juges d'instruction sont saisis.

Des gendarmes participent à l'opération de recherche d'Emile, deux ans et demi, porté disparu depuis deux jours, le 10 juillet 2023 au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence AFP

Débute un minutieux travail d'analyse de données, soit 1.200 appels passés à la ligne téléphonique dédiée et une masse considérable d'informations concernant la téléphonie de toutes les personnes ayant "borné" vers le Haut-Vernet le jour de la disparition.

Le 25, des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains, appuyées par des drones, sont déployées.

Enquête élargie à des motifs criminels

L'enquête judiciaire est élargie aux faits criminels "d'enlèvement" et "séquestration", apprend-on le 21 août de source judiciaire.

Cette décision, "purement technique", "n'est pas liée à une évolution dans l'enquête" sur la disparition toujours inexpliquée du garçonnet, mais "ce cadre procédural offre plus de souplesse", souligne alors le procureur-adjoint.

L'appel des parents

Dans leur première prise de parole, les parents de l'enfant déclarent fin août dans l'hebdomadaire Famille Chrétienne n'avoir "rien à cacher" et déplorent des "témoignages malveillants dans la presse". "On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer...", dit le père.

Dans le même hebdomadaire, à la veille du troisième anniversaire d'Emile le 24 novembre, ses parents diffusent un appel vibrant: "Comprenez notre détresse, dites-nous où est Emile", implore la mère.

Reconstitution

Le 8 janvier 2024, le parquet indique que l'enquête "est toujours très active" et a pris "une autre forme, plus technique".

Des bénévoles participent à l'opération de recherche d'Emile, deux ans et demi, porté disparu depuis deux jours, le 10 juillet 2023 au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence AFP

Les enquêteurs doivent "analyser l'ensemble des éléments recueillis", notamment une masse de données numériques et de téléphonie.

Le 28 mars, la famille d'Emile, des voisins et d'autres témoins visuels, soit 17 personnes, sont réunis par la justice au Haut-Vernet pour une reconstitution.

Découverte d'"ossements"

Fin mars 2024, une promeneuse découvre un crâne et des dents à environ 1,7 km du hameau où l'enfant avait disparu.

Dans la foulée, des enquêteurs trouvent des vêtements et un petit bout d'os dans la même zone.

"Les analyses d'identification génétique ont permis "de conclure qu'il s'agissait des ossements de l'enfant Emile Soleil", affirme le procureur d'Aix-en-Provence, sans donner d'éléments sur la cause du décès de l'enfant.

Obsèques

Les obsèques du garçonnet sont célébrées le 8 février 2025 à la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), en présence de toute la famille.

"Le temps du silence doit laisser place à la vérité", clament les grands-parents quelques heures après la cérémonie.

Premières gardes à vue

Le 25 mars, Philippe Vedovini et son épouse, grands-parents d'Emile, ainsi que deux de leurs enfants majeurs sont placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavre par la section de recherches de la gendarmerie de Marseille. Une perquisition a lieu en parallèle dans leur domicile principal, un mas provençal, à La Bouilladisse.