Double homicide de Foix: l'arsenal des accusés montre leur intention meurtrière

L'arsenal préparé par les deux accusés jugés pour double homicide aux assises de Foix (Ariège) ne laisse guère de doute sur leur intention meurtrière, a estimé lundi à la barre le gendarme qui était en charge de l'enquête sur ce crime.

"C'était un arsenal assez important, létal, qui ne semble pas en rapport avec une discussion ou une raclée", a déclaré le major Jean-Marc Grillot, évoquant les barres de fer, le fusil de chasse et les sangles utilisées dans le double meurtre commis par Jean-Paul Vidal et Marie-José Montesinos.

Si M. Vidal a affirmé au cours de l'enquête que leur intention était bien de tuer M. Orsaz, Mme Montesinos nie toute préméditation et affirme qu'elle voulait juste faire peur à son ancien compagnon.

L'infirmière de 61 ans et son amant carrossier-cascadeur de 53 ans sont accusés d'avoir assassiné en novembre 2017 Christophe Orsaz, et d'avoir tué dans la foulée Célia, sa fille de 18 ans, qui était présente par hasard lors du guet-apens qu'ils avaient tendu au jardinier-paysagiste.

Le chef des investigations dans ce dossier a confié que M. Orsaz avait subi "neuf coups portés" avec des barres de fer mais que ce n'était pas cette "violence extrême" qui avait provoqué la mort, M. Orsaz étant décédé d'une détresse respiratoire liée à son immersion partielle dans la fosse septique où les deux accusés l'avaient jeté.

Par ailleurs, l'enquêteur a fait état d'un échange via Messenger entre Mme Montesinos et la mère de Célia alors qu'à ce moment-là, ni le corps de celle-ci ni celui de son père n'avaient été retrouvés et que nul ne savait ce qu'ils étaient devenus.

Mme Montesinos aurait dans cette conversation souhaité à la mère de Célia qu'elle retrouve sa fille, alors qu'elle savait, elle, ce qui était arrivé.

"Pourriture", a alors lancé dans la salle d'audience un membre de la famille Orsaz, en réaction à cette information.

Comme depuis le début du procès, les deux accusés sont restés tête baissée, leur regard perdu vers le sol de leur box.

Le verdict dans ce dossier est attendu vendredi.