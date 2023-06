Emeutes: le gouvernement déploie des blindés légers, les tensions persistent

Effectifs renforcés, blindés légers et couvre-feux: les autorités ont encore renforcé vendredi leurs moyens pour tenter d'enrayer le cycle des violences, pillages et destructions qui agitent sporadiquement de nombreuses villes du pays depuis le décès mardi du jeune Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier.

Saisi par une vidéo amateur venue contredire le récit initial livré par les policiers, le tir à bout portant d'un motard de la police continue à embraser de nombreux quartiers populaires du pays. L'adolescent de 17 ans doit être inhumé samedi dans le chef-lieu des Hauts-de-Seine.

Vendredi soir, les joueurs de l'équipe de France de football ont lancé un "appel à l'apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation" alors que peu après 00H30, Gérald Darmanin a annoncé sur twitter que "déjà 270 interpellations dont plus de 80 à Marseille" ont eu lieu.

"Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction", ont exhorté les Bleus.

Un peu plus tôt, à l'issue d'un deuxième comité interministériel de crise en deux jours, Gérald Darmanin avait annoncé la mobilisation "exceptionnelle" de 45.000 policiers et gendarmes pour éviter une quatrième nuit consécutive d'émeutes.

A ces effectifs, en légère hausse par rapport à la nuit précédente, s'ajoutent le déploiement de blindés de la gendarmerie et la poursuite du recours à des unités d'élite comme le GIGN pour faire baisser les tensions de la nuit précédente (492 bâtiments visés, 2.000 véhicules brûlés et des dizaines de magasins pillés et ce en dépit de l'arrestation de près de 900 personnes).

Des policiers devant un fast-food Quick aux vitres brisées pendant des émeutes, le 30 juin 2023 à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis AFP

Des dizaines de fourgons de policiers étaient ainsi positionnés non loin de l'entrée du quartier du Vieux pont à Nanterre, d'autres postés aux abords du quartier commerçant des Halles au coeur de Paris théâtre de pillages la nuit précédente, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Vendredi, de nouveau et dès l'après-midi, des incidents épars ont éclaté, à Rosny-sous-Bois et dans un centre commercial à Créteil, près de Paris, mais aussi dans le centre-ville de Strasbourg où un magasin Apple Store a été vandalisé et onze personnes interpellées.

Heurts entre manifestants et CRS à Marseille, le 30 juin 2023 AFP

Dans la soirée, c'est Marseille qui était de nouveau secoué par des heurts. La police a annoncé 80 interpellations parmi des petits groupes, très mobiles, visage masqué, dont certains "tentent des pillages" sur plusieurs artères.

A la demande du maire de la ville Benoît Payan, Gérald Darmanin a annoncé l'envoi d'"importants renforts" en cours.

Des scènes de pillage de commerces et d'affrontements entre manifestants cagoulés et forces de l'ordre ont également enfiévré la soirée à Grenoble, Saint-Etienne et Lyon.

"Combien de Nahel n'ont pas été filmés?"

Pour éviter une quatrième nuit consécutive de violences, Gérald Darmanin a demandé en outre aux préfets l'arrêt des bus et tramways dans toute la France après 21H00.

Manifestation à Lyon, le 30 juin 2023 AFP

Après Clamart et Meudon (Hauts-de-Seine) notamment, d'autres communes instaurent des couvre-feux, comme Chalon-sur-Saône, Tourcoing, Amiens et cinq villes de l’agglomération bordelaise.

Le tribunal administratif a validé vendredi le couvre-feu mis en place à Clamart, dégageant la voie pour l'instauration de mesures similaires par d'autres communes.

Des manifestations "contre le racisme, les crimes et les violences policières" ont également été interdites vendredi soir à Paris, dans le centre de Marseille, Lyon, Bordeaux, ou encore Toulouse.

Mais plusieurs centaines de personnes ont malgré tout défilé, notamment à Montpellier munis de pancartes "Dissolvons la police, combien de Nahel n'ont pas été filmés?", ont constaté deux journalistes de l’AFP.

Tensions entre manifestants et policiers place de la Concorde, à Paris, le 30 juin 2023 AFP

Le gouvernement a aussi décidé l'annulation d'événements "de grande ampleur", notamment les concerts de Mylène Farmer au stade de France vendredi et samedi.

Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a réclamé une réponse pénale "rapide, ferme et systématique" à l'encontre des auteurs de violences urbaines mais aussi de leurs parents.

Pointant du doigt la jeunesse de nombreux émeutiers, Emmanuel Macron a appelé "tous les parents à la responsabilité", en critiquant l'"instrumentalisation" de la mort de Nahel et demandant aux réseaux sociaux le "retrait" de contenus et l'identification de leurs utilisateurs.

- Etat d'urgence

La question de l'état d'urgence est posée et scrutée à l'étranger, d'autant plus que la France accueille à l'automne la Coupe du monde de rugby, puis les Jeux olympiques à Paris à l'été 2024.

Heurts entre manifestants et CRS à Marseille, le 30 juin 2023 AFP

La Grande-Bretagne et d'autres pays européens ont mis en garde leurs ressortissants en les pressant d'éviter les zones d'émeutes.

Depuis la mort mardi de Nahel mardi, un adolescent déscolarisé devenu livreur, écoles et édifices publics ont été la cible de la colère de jeunes habitants de quartiers populaires et incendiés dans de multiples villes de France, rappelant les émeutes qui avaient secoué la France en 2005 après la mort de deux adolescents poursuivis par la police.

L'étincelle a été cette fois le drame survenu mardi à proximité de la station de RER Nanterre-Préfecture, non loin du centre des affaires de La Défense, lors d'un contrôle de police sur la voiture conduite par Nahel, un mineur connu pour des refus d'obtempérer.

Le policier de 38 ans, auteur du coup de feu, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire jeudi après-midi.

