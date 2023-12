En Floride, le père Noël fait du surf

Sable, dunes et palmiers. Cocoa Beach, en Floride, n'a rien du Pôle Nord. Mais en ce 24 décembre, des milliers de pères Noël y affluent pour faire la fête au nom d'une bonne cause.

Le ciel est bas et lourd, la température flirte avec les 20 degrés Celsius, autant dire qu'il fait un temps glacial aux yeux d'un grand nombre de gens du cru.

Mais la plage est remplie d'hommes, de femmes et d'enfants déguisés qui en père Noël, qui en rennes ou en elfes. Les participants à l'événement "Surfing Santas" font des concours de costumes, boivent des coktails tandis que les plus hardis se lancent dans les flots juchés sur des planches.

"Surfing Santas" est né en 2009 dans la tête de George Trosset, un habitant de Cocoa Beach, qui avait vu une publicité dans laquelle des gens grimés en père Noël surfaient sur l'océan.

Il avait acheté un vieux manteau rouge dans une friperie et était parti surfer, accompagné de son fils déguisé en lutin et de son petit-fils de trois ans, qui le regardaient depuis la plage. Un photographe local avait immortalisé le moment.

"La deuxième année, on avait 19 pères Noël", raconte George Trosset, 70 ans aujourd'hui. "La troisième année 80 et maintenant regardez moi ça. Il y a des milliers de personnes."

Face au succès des "Surfing Santas", certains ont eu l'idée d'y associer des actions caritatives. Des bénévoles vendent des T-shirts et des billets de tombola pour récolter des fonds qui iront à deux associations locales: "Grind for Life" qui soutient financièrement les patients atteints du cancer et ayant besoin de partir loin pour se faire soigner et le Florida Surf Museum, établissement dédié au sport.

"Je suis très reconnaissant que beaucoup de gens aiment ce qu'on fait. On me dit que chaque année on a des millions de vues. Si c'est vrai, alors on suscite des millions de sourires chaque année", dit George Trosset.