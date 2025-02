Engins explosifs contre le consulat de Russie à Marseille: deux chercheurs du CNRS jugés jeudi

Les deux chercheurs du CNRS interpellés lundi soir dans le cadre de l'enquête sur les jets d'engins explosifs contre le consulat général de Russie à Marseille seront jugés en comparution immédiate jeudi, a indiqué mercredi le parquet.

Les deux hommes, de nationalité française, sont renvoyés des chefs de "dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes" et "fabrication non autorisée d'engin explosif ou incendiaire ou de produit explosif", a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.

Ils sont déférés mercredi devant le juge des libertés et de la détention, "en vue d'une comparution immédiate" jeudi, a ajouté M. Bessone, soulignant qu'ils "reconnaissent les faits et motivent leur action dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine".

Les deux chercheurs, un ingénieur et un chimiste, avaient indiqué aux enquêteurs mardi que le mélange contenu dans les bouteilles en plastique qu'ils avaient lancées dans le jardin du consulat était un cocktail d'azote et de substances chimiques.

"Trois bouteilles de soda en plastique 50 cl" avaient été envoyées dans les jardins du consulat, situé dans le très cossu 8e arrondissement de Marseille, lundi matin, avait précisé la préfecture de police, précisant que deux d'entre elles avaient éclaté, générant des "détonations".

Mais ces engins n'ont fait "aucun dégât matériel ni blessé", a encore précisé mercredi matin le procureur de Marseille.

Cet acte, au troisième anniversaire du début du conflit en Ukraine, avait été aussitôt qualifié d'"attaque terroriste" par Moscou. "Les explosions survenues sur le territoire du consulat général de Russie à Marseille présentent tous les signes d'une attaque terroriste", avait affirmé lundi le ministère russe des Affaires étrangères.

Selon le quotidien régional La Provence, les deux chercheurs, âgés d'une quarantaine et d'une cinquantaine d'années, avaient été "repérés par les policiers alors qu'ils participaient à une manifestation de soutien à l'Ukraine" devant l'hôtel de ville de Marseille, lundi soir.

Créé en 1939, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est le plus grand organisme public de recherche en France. Il compte plus de 1.100 laboratoires répartis sur l'ensemble du territoire, employant quelque 33.000 personnes, et 80 laboratoires de recherche internationaux, peut-on lire sur son site.