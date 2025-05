Enlèvements liés aux cryptomonnaies: 25 suspects présentés à des juges d'instruction

Vingt-cinq personnes sont présentées vendredi à des juges d'instruction dans le cadre des investigations menées à Paris sur des enlèvements ou des tentatives dans le milieu des cryptomonnaies, notamment sur la tentative du 13 mai dans la capitale, a indiqué le parquet de Paris.

Les magistrats doivent décider de la mise en examen ou non des suspects qui ont été interpellés cette semaine lors d'un vaste coup de filet.

Plusieurs kidnappings ou tentatives d'enlèvement ont défrayé la chronique en France depuis le début de l'année, du rapt du cofondateur de Ledger David Balland et sa compagne fin janvier à une tentative déjouée près de Nantes lundi.

Les 25 suspects sont en particulier mis en cause dans l'enquête menée par la Juridiction interrégionale spécialisée de Paris portant sur la tentative d'enlèvement le 13 mai, dans le 11e arrondissement de Paris, visant la fille et le petit-fils du PDG de la société spécialisée Paymium.

Le 13 mai au matin, une vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. Tournée peu après 08H00, on y voyait une femme et un enfant, qui se sont avérés être liés au dirigeant de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, échapper à un enlèvement en pleine rue par quatre personnes masquées, notamment grâce à l'intervention du compagnon de la femme.

Dans cette séquence spectaculaire, les victimes se sont défendues et ont réussi à mettre en fuite les ravisseurs.

Vendredi, des suspects devront aussi s'expliquer auprès des juges d'instruction pour "d'autres projets non aboutis", en vue de leur éventuelle mise en examen pour association de malfaiteurs, a précisé le parquet de Paris.

Signe qu'une menace forte pèse sur le secteur des cryptomonnaies, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a réuni mi-mai les professionnels du secteur pour "prendre ensemble des mesures pour les protéger".

Sans en donner le détail, le ministère avait évoqué une "collaboration renforcée" entre forces de l'ordre et professionnels du secteur avec notamment "un accès prioritaire au numéro d'appel d'urgence 17" et une "consultation de sûreté de leurs domiciles par les référents sûreté de la police et de la gendarmerie nationales".