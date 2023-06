Entretien avec Takashi Murakami :"Je me suis rendu compte que la nature était notre dieu"

Takashi Murakami est l'un des plus grands artistes plasticiens au monde. Ses œuvres, qu'il qualifie de "plates" par opposition à des œuvres en relief, sont connues pour leurs couleurs pastel et vives, leur coup de crayon type manga et leurs scènes inspirées du Kabuki, une forme de théâtre traditionnel japonais. Celui qui se rêvait réalisateur de dessin animé revient sur sa carrière de plasticien, le séisme de 2011 au Japon qui a bouleversé sa façon de voir et de pratiquer l'art, ainsi que sur les artistes avec qui il rêverait de collaborer : la pop star américaine Taylor Swift et le Français Jean-Michel Jarre. Il expose des œuvres "monumentales" au Bourget, à côté de Paris, à la Galerie Gagosian, jusqu'au 22 décembre 2023.