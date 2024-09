Equateur : six blessés dans les incendies autour de la capitale Quito

Les incendies de forêt qui ravagent depuis mardi les montagnes entourant Quito ont fait au moins six blessés et nécessité l'évacuation de plus d'une centaine de familles, ont indiqué mercredi les autorités équatoriennes.

"Il y a quatre blessés, deux adultes et deux mineurs", mais "personne n'est mort", a déclaré à la presse Carolina Andrade, secrétaire à la Sécurité de la municipalité de Quito.

Le maire Pabel Muñoz a lui fait état de deux pompiers blessés alors qu'ils procédaient à des évacuations.

Mardi soir, l'édile avait fait état de "cinq foyers d'incendie", qualifiant la situation de "critique".

Selon les autorités, les incendies sont d'origine vraisemblablement criminelle et ont pris naissance dans des collines de la périphérie orientale de la capitale, menaçant des zones résidentielles telles que le quartier de Gonzalez Suarez.

Fichier vidéo Mme Andrade a indiqué qu'au cours de l'intervention, qui a nécessité le déploiement de 2.000 pompiers, militaires et secouristes, 107 familles ont été évacuées par mesure de précaution et que sept maisons ont été touchées par l'incendie, qui se concentrait mercredi au sommet de la colline d'Auqui.

"Nous ne pouvons pas baisser la garde ni baisser les bras", a assuré M. Muñoz, en référence aux vents forts et à la végétation sèche due à l'absence prolongée de pluie ces dernières semaines.

"Le fléau a été maîtrisé dans certains points critiques. Surtout, la priorité a été donnée là où il y avait des logements", a-t-il ajouté, annonçant la mobilisation au cours de la journée de cinq hélicoptères pour éteindre les feux.

Des habitants à côté d'une maison ravagée par les flammes à Quito, en Equateur, le 25 septembre 2024 AFP

Une fumée dense enveloppe toujours les zones les plus touchées, tandis que l'odeur de brûlé a envahi toute la capitale, où vivent près de trois millions de personnes.

Les écoles ont suspendu les cours. Les institutions municipales et gouvernementales ont opté pour le télétravail en raison de la "mauvaise qualité" de l'air.

Quito a déjà dû faire face à deux incendies de forêt au cours des trois dernières semaines. La municipalité estime que 99% des incendies dans la capitale sont d'origine criminelle.