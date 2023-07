Espagne: six blessés légers lors du premier lâcher de taureaux de la San Fermin

Six personnes ont été légèrement blessées vendredi lors du premier lâcher de taureaux des célèbres fêtes de la San Fermin à Pampelune qui attire chaque années des touristes du monde entier dans cette ville du nord de l'Espagne, a indiqué la Croix-Rouge.

"Six personnes ont été transférées" à l'hôpital, a déclaré à la télévision publique espagnole Jose Aldaba, un porte-parole de l'organisation. Ces blessures "ne semblent pas graves", a-t-il détaillé, en évoquant des "contusions" sur le visage, les bras ou les jambes.

Durant ces festivités, qui ont lieu chaque année du 6 au 15 juillet, des centaines de coureurs téméraires, portant une chemise ou un t-shirt blanc et un foulard rouge, tentent chaque matin à 08H00 (06H00 GMT), durant huit jours, de s'approcher le plus près possible de six taureaux de combat lors d'une course de 850 mètres dans les étroites rues pavées de la ville.

Immortalisées en 1926 par Ernest Hemingway dans son roman "Le soleil se lève aussi" ("The Sun Also Rises"), les fêtes de la San Fermin attirent des touristes venus du monde entier.

Les lâchers de taureaux ("encierros") y font chaque année des dizaines de blessés et parfois des morts.

Depuis 1911, début de la compilation des données, au moins 16 coureurs sont morts. Le dernier décès remonte à 2009 lorsqu'un taureau avait encorné un jeune Espagnol de 27 ans.