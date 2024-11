Espagne: un ouvrier meurt dans l'effondrement d'une école fragilisée par les inondations

Un ouvrier est décédé et un autre a été blessé dimanche dans la région espagnole de Valence alors qu'ils effectuaient des travaux dans une école fragilisée par les inondations tragiques du 29 octobre, dont le porche s'est effondré.

La victime, âgée de 51 ans, est décédée "lors des travaux en cours dans cet établissement", une école publique de Massanassa, commune de 9.000 habitants située dans la banlieue sud de Valence, a indiqué à la presse la préfète de la région, Pilar Bernabé.

Lors de cet accident, survenu dimanche vers midi, un deuxième ouvrier âgé de 35 ans a par ailleurs été blessé. "Il a été transféré à l'hôpital", a précisé Mme Bernabé, qui s'est rendue sur place en compagnie de membres de la police scientifique chargés de l'enquête.

D'après les autorités, plusieurs soldats de l'Unité militaire d'urgence (UME), qui intervient dans le cas de catastrophes naturelles, se trouvaient dans le bâtiment lorsque le toit s'est effondré. Ils ont toutefois réussi à sortir indemnes de l'édifice.

Le toit efffondré d'un collège de Massanassa, au sud de Valence, qui a provoqué la mort d'un ouvrier qui travaillait à des réparations après les inondations du mois dernier, le 24 novembre 2024 en Espagne AFP

Selon le président de la région de Valence Carlos Mazón, qui a convoqué une réunion d'urgence, la victime et son collègue blessé travaillaient tous deux pour Tragsa, une entreprise spécialisée dans les travaux publics et l'entretien.

Cette réunion va permettre d'"analyser" les événements pour faire en sorte que ce type d'accident "ne puisse pas se reproduire", a expliqué M. Mazón, sous le feu des critiques depuis fin octobre pour sa gestion jugée chaotique des inondations et de ses conséquences.

200.000 tonnes de boue et de déchets

Dans un message publié sur le réseau social X, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a fait part de son "affection" et de sa "solidarité" vis-à-vis de "la famille, des amis et des collègues de l'ouvrier décédé".

Des policiers installent un périmètre de sécurité devant un collège de Massanassa, au sud de Valence, où un ouvrier qui travaillait à des réparations après les inondations du mois dernier a été tué par l'effondrement d'un toit, le 24 novembre 2024 en Espagne AFP

"Je tiens à remercier et à saluer le travail de tous ceux qui participent inlassablement aux travaux de reconstruction. Leur dévouement et leur engagement sont le meilleur exemple de service public", a-t-il ajouté.

L'école où a eu lieu l'accident, baptisée Lluís Vives, est selon des médias espagnols l'un des établissements qui a le plus été touché par les inondations du 29 octobre dans le sud-est de l'Espagne, qui ont fait au moins 229 morts, dont 221 dans la région de Valence.

D'après Salvador Crespo, le directeur de l'école cité par ces médias, une vingtaine de véhicules se sont en effet encastrés contre le bâtiment la nuit du 29 octobre, après avoir été charriés par les flots. Cela avait conduit les autorités à interdire la réouverture de l'édifice, fortement fragilisé.

Ces derniers jours, l'école "a été examinée par les architectes du ministère et le bâtiment a été classé au niveau rouge, ce qui signifie qu'il doit être démoli", a confirmé à la presse le maire de Massanassa, Paco Comes, selon qui des travaux devaient cependant encore être réalisés dans le bâtiment.

Ce nouveau drame survient alors que les travaux de déblaiement et de remise en état des infrastructures détruites par les inondations se poursuivent dans la région de Valence, où 8.500 militaires et 9.700 membres des forces de l'ordre restent actuellement déployés.

Selon les autorités, 200.000 tonnes de boue et de déchets ont été évacués au total par les services de l'Etat et de la région depuis le 29 octobre. Plus de 110 bâtiments fragilisés par les intempéries ont par ailleurs d'ores et déjà fait l'objet de travaux de consolidation.