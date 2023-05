Etats-Unis: deux militants écologistes inculpés après une action contre une statue de Degas

Image fournie par Declare Emergency, après une action à la National Gallery of Art de Washington, le 27 avril 2023

Deux militants pour le climat, qui avaient mené une action coup-de-poing contre une célèbre statue de Degas dans un grand musée de Washington, ont été placés en détention vendredi et inculpés, a annoncé le ministère de la Justice.

Timothy Martin et Joanna Smith, âgés de 53 ans, sont accusés d'avoir maculé de peinture le 27 avril le socle et la cage en plexiglas qui protège "La petite danseuse de quatorze ans", exposée à la National Gallery of Art.

Ils se sont rendus vendredi matin à la police et ont été placés en état d'arrestation. Ils devront répondre d'"outrage aux Etats-Unis" et de "dommages" au musée, des chefs passibles de cinq ans de prison et de 250.000 dollars d'amende.

Selon le communiqué, ils ont occasionné 2.400 dollars de frais au musée, qui a dû retirer l'oeuvre du sculpteur français de son exposition pendant dix jours.

Les deux militants avaient réalisé leur action --l'une des premières de ce type en Amérique du Nord-- sous l'oeil des caméras du quotidien Washington Post.

"Il faut que nos dirigeants prennent des mesures sérieuses pour dire la vérité sur ce qu'il se passe pour le climat", déclarait Mme Smith sur cette vidéo, assise au pied de la petite statue, les mains couvertes de peinture rouge.

Cette "rébellion non violente" a été revendiquée par le groupuscule Declare Emergency, qui a demandé au président américain Joe Biden de déclarer un état d'urgence sur le climat.

A l'automne 2022 en Europe principalement, des militants de la cause environnementale ont multiplié les actions visant des oeuvres d'art pour alerter l'opinion publique sur le changement climatique.

Ils ont par exemple collé leurs mains sur une peinture de Goya à Madrid, projeté de la soupe à la tomate sur les "Tournesols" de Van Gogh à Londres et étalé de la purée de pommes de terre sur un chef-d'œuvre de Claude Monet à Potsdam, près de Berlin.