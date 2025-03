Evasion mortelle de Mohamed Amra: le rappeur Koba LaD et cinq personnes mis en examen

Les investigations sur l'évasion mortelle en 2024 du narcotrafiquant Mohamed Amra progressent: six personnes ont été mises en examen vendredi dont le rappeur Koba LaD, qui a été placé sous contrôle judiciaire.

"La mise en examen de Koba LaD dans ce dossier ne repose tout simplement sur rien. Ses auditions ont permis de démontrer que Koba LaD n'a aucun lien avec l'évasion et la cavale de Mohamed Amra, il ne les a pas préparées, ne les a pas financées, n'en était pas informé et n'y a pas participé", ont réagi dans un communiqué ses deux avocats, Mes Stéphane Cherqui et Arthur Vercken.

"Il n'est pas mis en examen en raison de preuves qui seraient au dossier mais à cause de sa notoriété et au seul prétexte qu'il connaît des protagonistes de l'affaire", ont-ils ajouté.

De son vrai nom Marcel Junior Loutarila, Koba LaD, 24 ans, avait été extrait de sa cellule lundi. Il est actuellement en détention provisoire en attendant d'être jugé pour homicide involontaire aggravé, après la mort d'un de ses passagers dans un accident de voiture en septembre 2024 à Créteil.

Un médecin légiste sur le site d'une attaque à la voiture bélier contre un fourgon pénitentiaire, au péage routier à Incarville, dans l'Eure, le 14 mai 2024 AFP/Archives

A l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen par un juge d'instruction de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), ont indiqué à l'AFP deux sources proches du dossier.

Il est poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de cinq ans et a été placé sous contrôle judiciaire, contrairement aux réquisitions du parquet, selon l'une des sources et une source judiciaire.

Le rappeur est soupçonné d'avoir été un soutien financier de la cavale de Mohamed Amra au seul motif que sa société a augmenté de près de 1.000 euros le salaire d'un associé quatre mois avant l'évasion et que cet associé aurait utilisé cette augmentation pour payer en espèces le loyer d’un appartement à Compiègne (Oise) ayant servi de planque au narcotrafiquant, selon la source proche.

Cinq autres personnes ont été mises en examen vendredi et incarcérées, a indiqué la source judiciaire.

"L'instruction permettra de déterminer avec précision et de manière personnifiée le rôle matériel et l'intention de mon client", a réagi Me Reda Ghilaci, avocat d'un mineur soupçonné d'avoir recélé une voiture volée ayant servi au commando.

Lundi, 23 personnes ont été interpellées en France et deux en Allemagne dans le dossier de l'évasion du narcotrafiquant au péage d'Incarville (Eure), au cours de laquelle deux agents pénitentiaires avaient été tués le 14 mai 2024, a précisé le parquet.

Les personnes arrêtées en Allemagne sont "désignées par les autorités roumaines comme ayant accompagné Mohamed Amra dans son périple vers la Roumanie", selon la même source.

Image tirée d'une vidéosurveillance, le 15 mai 2024, montrant un véhicule Peugeot noir volé percutant un fourgon pénitentiaire lors d'une attaque au péage routier d'Incarville, dans l'Eure, le 14 mai 2024 UNKNOWN/AFP/Archives

Un homme, interpellé à Marseille lundi, sera présenté samedi aux juges d'instruction, a précisé la source judiciaire.

Les autres gardes à vue ont été levées.

Par ailleurs, un homme de 24 ans, Adonis C., considéré comme "un très proche" de Mohamed Amra par les enquêteurs, "s'est présenté mercredi au service de l'immigration de Phuket en Thaïlande", selon le parquet.

En fuite, il faisait l'objet d'une notice rouge Interpol. Son extradition en France est attendue la semaine prochaine.

Deux autres suspects, arrêtés au Maroc, sont dans l'attente d'une extradition.

- "Basses œuvres" -

Au moins 34 personnes, dont Mohamed Amra et Koba LaD, sont désormais mises en examen dans cette affaire aux multiples ramifications.

Parmi les suspects figurent, selon les enquêteurs, des membres présumés du commando ayant attaqué aux fusils d'assaut le fourgon pénitentiaire transportant Mohamed Amra ainsi que des personnes semblant avoir eu un rôle logistique plus secondaire.

Mohamed Amra (c) escorté par des policiers, le 23 février 2025 à Bucarest, en Roumanie AFP/Archives

Après neuf mois de cavale, Mohamed Amra avait été interpellé à Bucarest le 22 février, remis à la France, puis mis en examen et incarcéré à l'isolement.

Certains suspects sont soupçonnés d'appartenir à la "Black Manjak Family", présentée comme une organisation criminelle basée en Normandie et spécialisée dans les stupéfiants avec de possibles liens avec Koba LaD.

Selon une troisième source proche du dossier, la "BMF" serait d'abord "une sorte de label, un signe de reconnaissance autour de Koba LaD". Ce groupe pourrait avoir une "double activité, la sécurité de rappeurs et des basses œuvres pour se financer", selon elle.

En janvier, Koba LaD a été condamné à 15 mois d'emprisonnement à Melun pour des violences en 2022 sur son manager historique, que le musicien accuse d'escroquerie à son encontre.