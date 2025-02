Extradé du Mexique, le chef de cartel Caro Quintero inculpé à New York

L'agent spécial de la DEA pour New York, Frank Tarentino, fait une déclaration à la presse, après l'inculpation du chef de cartel mexicain Rafael Caro Quintero, le 28 février 2025 à New York

Le chef de cartel présumé Rafael Caro Quintero a été formellement inculpé de trafic de drogue vendredi à New York, au lendemain de son transfert du Mexique vers les Etats-Unis, qui le recherchaient depuis quatre décennies pour l'assassinat d'un de leurs agents anti-drogue.

Le Mexicain âgé de 72 ans s'est présenté menotté pour plaider non coupable devant le tribunal de Brooklyn, à New York, où le ministère américain de la Justice s'est opposé à sa remise en liberté, le présentant comme "l'un des plus célèbres barons de la drogue de l'ère moderne".

Le juge devant lequel il a comparu a ordonné son placement en détention dans un centre pénitentiaire new-yorkais, a indiqué la justice locale dans un communiqué.

Rafael Caro Quintero, qui était depuis 40 ans l'un des fugitifs les plus recherchés par la DEA, l'agence anti-drogue américaine, fait partie des 29 narco-trafiquants présumés qui ont été transférés du Mexique jeudi sous la pression du président américain, Donald Trump.

Caro Quintero est "l'un des chefs de cartel les plus maléfiques au monde", a commenté la Maison Blanche dans un communiqué.

Il est soupçonné par Washington d'être impliqué dans l'enlèvement et le meurtre de l'agent de la DEA Enrique Camarena en 1985 au Mexique.

D'origine mexicaine, "Kiki" Camarena avait été enlevé, torturé et tué par le cartel de Guadalajara, comme le raconte la série "Narcos Mexico".

"40 ans après l'enlèvement, la torture et le meurtre brutaux de l'agent spécial de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena, son tueur répond enfin de ses actes devant la justice aux Etats-Unis", s'est félicité dans la foulée devant la presse le procureur de Brooklyn, John Durham.

"Cela démontre que vous ne pouvez jamais tuer un agent de la DEA (et) vous en tirer", a-t-il ajouté, parlant d'un moment "historique".

"Terroristes"

Emprisonné au Mexique jusqu'à jeudi soir, Caro Quintero, alias "Don Rafa", avait été arrêté le 15 juillet 2022 après avoir été libéré en 2013 pour vice de procédure.

Photo diffusée par la police fédérale mexicaine préventive (PFP) montrant le trafiquant de drogue Rafael Caro Quintero (c) après une opération à la prison Puente Grande de Guadalajara, dans l'Etat de Jalisco, le 29 janvier 2005 au Mexique Police fédérale mexicaine préventive/AFP/Archives

Le traité d'extradition interdit l'exécution de la peine de mort que risquent le chef de cartel présumé et cinq autres extradés, selon les garanties données par les Etats-Unis aux Mexique.

L'administration Trump considère les 29 narco-trafiquants présumés "comme des terroristes" et "demande justice au nom du peuple américain", selon le communiqué de la Maison Blanche.

Plusieurs de ces personnes appartiennent à des cartels mexicains déjà placés la semaine dernière par Donald Trump sur une liste de huit organisations "terroristes" qui menacent les Etats-Unis.

Le président Trump a félicité vendredi son gouvernement pour le "travail formidable" ayant mené à ces extraditions groupées exceptionnelles, nouvel acte du rapport de force instauré par le milliardaire avec le voisin mexicain.

Les transferts interviennent au moment où Donald Trump menace de taxer à 25% les importations mexicaines à partir du 4 mars, estimant que Mexico n'en fait pas assez dans la lutte contre le trafic de drogue et l'immigration illégale.

Vendredi, Vincente Carillo Fuentes, un "dangereux baron de la drogue" selon les termes du procureur, a également plaidé non coupable et été placé en détention pour des faits similaires de trafic de drogue.

Selon le ministère américain de la Justice, l'ensemble des 29 personnes désormais sur le sol américain y encourent la prison à perpétuité, pour divers crimes allant du trafic de drogue au meurtre, en passant par le blanchiment d'argent.