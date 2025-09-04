Féminicide: 28 ans de réclusion requis contre un ex-policier

Le
04 Sep. 2025 à 17h07 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Nicolas GAUDICHET
© 2025 AFP
Féminicide: 28 ans de réclusion requis contre un ex-policier

Féminicide: 28 ans de réclusion requis contre un ex-policier

AFP/Archives/Archives
MMDF
Partager 4 minutes de lecture

Vingt-huit ans de réclusion criminelle ont été requis jeudi contre l'ancien policier Arnaud Bonnefoy, jugé depuis mardi par la cour d'assises de Paris pour avoir étranglé en janvier 2022 sa compagne Amanda Glain qui voulait le quitter.

"Durant ces trois jours, la vérité a été dite sur les circonstances et le jour de la mort d'Amanda Glain. J'ai été honnête. C'est un acte que je regretterai toute ma vie et qui est impardonnable. Mais j'ai dit la vérité sur cette affaire", a dit Arnaud Bonnefoy avant que le jury ne se retire délibérer.

L'ex-gardien de la paix, aujourd'hui âgé de 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour ce meurtre, qu'il a expliqué par sa jalousie "maladive", "tyrannique", "morbide" autant qu'"infondée".

Dépeignant la "chronique d'un féminicide annoncé", l'avocate générale Inès Bordet a demandé aux jurés d'assortir les 28 ans de réclusion d'une période de sûreté des deux tiers, et appelé à garder "beaucoup de recul" sur les regrets de l'accusé.

Le meurtre d'Amanda Glain est l'un des premiers féminicides parmi les 118 recensés par le ministère de l'Intérieur en 2022.

Pour David Apelbaum, un des avocats de la défense, la peine demandée par le ministère public est "délirante". "Une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle serait excessive dans ce dossier", a plaidé l'avocat, qui a rappelé des verdicts inférieurs à celui demandé dans plusieurs féminicides dont les auteurs niaient ou minimisaient leur culpabilité, citant notamment Jonathan Daval.

"Petit agneau"

Le corps d'Amanda Glain, une créatrice de contenus digitaux de 28 ans, avait été retrouvé le 28 janvier 2022 dans l'appartement du nord-est parisien que louait Arnaud Bonnefoy, originaire de Marseille et alors en poste en Seine-Saint-Denis. Celui-ci s'était rendu au terme de trois semaines de cavale.

Il a expliqué qu'elle venait de lui confirmer la fin de deux ans d'une relation empreinte de violence, d'insultes, de menaces de mort et ruinée par sa jalousie.

"J'aimerais exprimer le regret qui me hante pour cet acte horrible", "monstrueux", exercé avec une "force terrible", dit-il, décrivant Amanda Glain comme une "femme parfaitement équilibrée" dont il dit qu'il l'aimait "profondément".

L'avocat de la partie civile Frédéric Delaméa demande de ne pas se "laisser prendre aux apparences d'Arnaud Bonnefoy": celui qu'ils jugent, "ce n'est pas celui qui est dans le box, ce n'est pas le petit agneau, tout calme, tout lisse". "La personne qu'il est est la personne que vous avez vue", répond Me Apelbaum.

Arnaud Bonnefoy répète lui son récit des faits: au lendemain d'une énième dispute dans le huis-clos de son studio parisien de 18 m2, dispute portant sur les publications de la jeune femme sur les réseaux sociaux, Amanda Glain "se prépare pour aller travailler". Il se réveille à son tour "en imaginant que la dispute a cessé".

"Oui, effectivement"

"Elle me dit que je ne suis qu'un connard", qu'elle trouvera quelqu'un d'autre de mieux, raconte-t-il d'une voix qui devient un murmure. "Je me dis: +Pourquoi elle me dit toutes ces choses?+", "+pourquoi elle me déteste?+"

Pendant qu'Amanda Glain se maquille, il se décrit "submergé" par "la peur de son départ, qu'elle m'abandonne", un mélange de "fureur, de colère, de haine, de peine". Il se lève, va dans la salle de bains et l'étrangle.

Dans la salle, le frère d'Amanda Glain, qui disait la veille avoir épuisé toutes ses larmes, écoute en pleurs.

Le président Marc Sommerer interroge Arnaud Bonnefoy: au moment où il étranglait Amanda Glain, avait-il l'intention de donner la mort? L'accusé explique d'abord qu'il n'a "pas voulu" tuer sa compagne, qu'il était "déconnecté de la réalité". Puis, dans un souffle, il lâche: "Oui, effectivement".

"Je ne me suis pas rendu compte du comportement que j'ai eu pendant des années, qui ont détruit" deux compagnes précédentes, venues mercredi témoigner de sa violence, "et ont fini par tuer Amanda", dit-il.

Il regrette aussi de n'avoir "pas eu le courage de suivre les traitements nécessaires". Bras croisés, il est souvent apparu cadenassé. "Qui avait la clé pour débloquer tout ça? Peut-être vous?", lui demande le président. L'accusé opine.

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

Séquestré depuis plusieurs jours dans la Drôme, un jeune Suisse a été libéré dimanche dans une opération d'ampleur qui a mobilisé 150 gendarmes et permis sept interpellations
Société

Un Suisse séquestré en France pour des cryptomonnaies, ses ravisseurs arrêtés

Christian Brueckner, on the left, next to his lawyer Friedrich Fuelscher, in a courtroom in Braunschweig on October 8, 2024
Société

Affaire Maddie: le malaise du parquet allemand avant la libération du "dangereux" suspect

Un maïeuticien, déjà condamné à 12 ans de prison pour 11 viols sur des patientes, comparaît à nouveau devant la cour criminelle de l'Hérault pour des faits semblables commis sur six autres femmes
Société

Jugé pour viols, un homme sage-femme nie tout geste inadapté à son second procès

48.85341, 2.34121

À la une

Sport

Stade Français, AS Monaco, Milan AC... pourquoi les États africains multiplient les partenariats avec des clubs européens

Environnement

Rhône et lac Léman : accords franco-suisses historiques face à l’urgence climatique

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Il pourrait être possible de vivre jusqu'à 150 ans": quand Xi Jinping et Vladimir Poutine discutent sur l'immortalité

International

Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

International

Ukraine : 26 pays prêts à "s'engager", mais le soutien américain n'est toujours pas finalisé

International

Israël s'attend à 1 million de départs de Gaza-ville, menacée d'une opération militaire d'envergure

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

International

Gaza : les Refuzniks, ces Israéliens qui ne veulent plus prendre les armes

International

Rose et vert : les couleurs de la révolte en Indonésie