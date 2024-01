Flagrant délit dans un braquage à 40 millions en Suisse: un "heureux hasard" ?

Mouchards, filatures puis coup de filet en flagrant délit: au deuxième jour du procès de six hommes accusés d'un braquage au butin record en Suisse en 2017, la défense a tenté de questionner l'agenda des policiers qui surveillaient étroitement la bande bien avant l' attaque à l'arme lourde.

Le fort des débats mardi s'est concentré autour de ce que le président de la cour Eric Chalbos a suggéré être "un heureux hasard de police" dans une question à un officier de la Brigrade de recherche et d'intervention (BRI).

Agés de 39 à 54 ans, six hommes sont jugés toute la semaine par la cour d'assises du Rhône, notamment pour "vol en bande organisée avec arme" et "enlèvement et séquestration". Trois d'entre eux sont absents, en fuite depuis un an et sous mandat d'arrêt.

Le 24 mai 2017, vers 03H00 du matin, des hommes se faisant passer pour des policiers, équipés de brassards et utilisant des gyrophares sur leurs voitures, attaquent un transport de fonds entre Genève et Lausanne.

Sous la menace de fusils d'assaut, ils ligotent les convoyeurs puis les emmènent dans les coffres de deux voitures avant d'incendier le fourgon en France.

Peu après 07H00, les policiers français interviennent dans une villa de Haute-Savoie où ils arrêtent les suspects en possession de différentes devises, de lingots d'or et de milliers de pierres précieuses, un pactole estimé à 40 millions de francs suisses, soit 42,3 millions d'euros au cours actuel. Le coup de filet a été facilité par neuf mois de surveillance étroite.

Source confidentielle

Leurs allées et venues entre Lyon et la frontière suisse étaient en effet scrutés depuis août 2016 suite à une information obtenue "d'une source confidentielle et anonyme", comme l'a expliqué devant la cour un officier de la Brigade de répression du banditisme (BRB).

A l'automne 2016, les enquêteurs identifient en région lyonnaise "un duo de malfaiteurs de haut vol susceptible de commettre des actes graves" auquel s'ajoute rapidement un troisième nom, synonyme "dans la sphère de la PJ lyonnaise de braquage". Ce sont ces trois hommes, déjà condamnés pour des braquages en Suisse et en France, qui sont actuellement en fuite.

Leurs trois complices qui comparaissent dans le box des accusés à Lyon sont arrivés dans un deuxième temps, d'après l'enquête préliminaire. L'un "du pays savoyard", a expliqué le policier, était jusque-là connu pour "des affaires de stupéfiants".

L'autre, un Lyonnais de 42 ans, présente "un profil de voleur de voiture". Début 2017, quand il rejoint la bande, un manège de voitures volées, équipées "en doublette" de fausses plaques d'immatriculation correspondant à des véhicules de même modèle, se met en place, dans plusieurs boxes à Lyon et Annecy. Le tout sous la surveillance de la police.

Des regrets ?

Ce sont les conseils de ces deux accusés qui ont soumis les deux témoins de la BRI et de la BRB à un feu nourri de questions.

"Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir tout arrêté avant ?", a interrogé Me Philippe Scrève à destination de l'officier de la BRI entendu comme témoin. Ce dernier a maintenu mardi au cours d'un échange électrique, qu'avant le braquage, les policiers n'avaient "pas suffisamment d'éléments" pour interpeller les malfaiteurs.

"Vous avez laissé faire ?", lui demande Me Samir Dris, après que l'officier a reconnu que des faits "répréhensibles" de vol et recel de voitures avaient été constatés avant le braquage.

"Ce n'est pas notre vocation d'arrêter des voleurs de voiture, voire des receleurs", avait précédemment justifié un autre témoin officier de la BRB.

S'ajoute aux cinq accusés un homme âgé de 45 ans, "un gars d'Annecy qu'on n'avait jamais vu jusque-là" selon le directeur de l'enquête. Son avocat a souhaité lundi qu'il soit condamné "à la juste hauteur de ce qu’il a fait, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport aux autres".

Les réquisitions sont attendues jeudi et le verdict vendredi. Les cinq accusés récidivistes encourent la perpétuité, le sixième entre 20 et 30 ans de réclusion criminelle.